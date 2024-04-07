На Харківщині можуть розширити обов’язкову евакуацію

Із північної частини Харківщини можуть примусово евакуювати сім’ї з дітьми.

Джерело: голова Харківської ОВА Олег Синєгубов в ефірі телемарафону

Пряма мова: "Ми лише завершили по Куп’янському напрямку обов’язкову евакуацію з 18 населених пунктів. Наразі у нас там оголошена обов’язкова евакуація ще з 47 населених пунктів чотирьох громад.

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Ми розглядаємо питання по півночі. Це Харківський район і Богодухівський район, Золочівський напрямок так званий.

На самісінькому прикордонні, де населені пункти постійно під ворожим вогнем, за нашою інформацією, за інформацією Нацполіції, дітей вже немає. Однак ми цю ситуацію промоніторимо ще раз і, напевно, будемо приймати рішення. Навіть ті населені пункти, які розташовані далі від кордону, однак все одно перебувають під обстрілами. Тому що ворог почав бити по тих населених пунктах, по яких не завдавав ударів ще місяць тому. Тому наразі на Раді оборони області будемо це питання розглядати".

Передісторія:

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