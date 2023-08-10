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На Куп’янщині розпочинають обов’язкову евакуацію з 37 населених пунктів

Ірина БалачукЧетвер, 10 серпня 2023, 11:37
На Куп’янщині розпочинають обов’язкову евакуацію з 37 населених пунктів
Евакуація населення. Фото ілюстративне з Telegram ДСНС

Влада розпочинає обов’язкову евакуацію з 37 населених пунктів Куп'янського району Харківської області у зв’язку з посиленням російських обстрілів.

Джерело: Куп'янська міська військова адміністрація у Telegram

Дослівно МВА: "​​На деокупованих територіях Куп'янського району Харківської області розпочинається проведення обов'язкової евакуації населення. Дане розпорядження було підписане 9 серпня ТВО начальника Куп'янської районної військової адміністрації Андрієм Канашевичем".

Деталі: Примусова евакуація оголошена з території населених пунктів, наближених до зони бойових дій, Дворічанської селищної, Петропавлівської сільської, частково з територій Кіндрашівської сільської, Курилівської сільської та Куп'янської міської територіальних громад.

На території Куп'янської міської територіальної громади обов'язкова евакуація оголошена для мешканців міста Куп'янськ Заоскілля (лівий берег річки Оскіл), смт. Ківшарівка, м. Куп'янськ − Вузловий. 

 

МВА також опублікувала контакти, за якими люди можуть дізнатися, як евакуюватися.

Передісторія:

  • Раніше голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що через посилення обстрілів у Куп’янському районі можуть почати обов’язкову евакуацію. За його даними, орієнтовно евакуації підлягає понад 11 тисяч людей, в тому числі 600 дітей. 

Теми: Харківська областьевакуаціявійна
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