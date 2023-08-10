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На Куп’янщині розпочинають обов’язкову евакуацію з 37 населених пунктів

Ірина БалачукЧетвер, 10 серпня 2023, 11:37
На Куп’янщині розпочинають обов’язкову евакуацію з 37 населених пунктів
Евакуація населення. Фото ілюстративне з Telegram ДСНС

Влада розпочинає обов’язкову евакуацію з 37 населених пунктів Куп'янського району Харківської області у зв’язку з посиленням російських обстрілів.

Джерело: Куп'янська міська військова адміністрація у Telegram

Дослівно МВА: "​​На деокупованих територіях Куп'янського району Харківської області розпочинається проведення обов'язкової евакуації населення. Дане розпорядження було підписане 9 серпня ТВО начальника Куп'янської районної військової адміністрації Андрієм Канашевичем".

Деталі: Примусова евакуація оголошена з території населених пунктів, наближених до зони бойових дій, Дворічанської селищної, Петропавлівської сільської, частково з територій Кіндрашівської сільської, Курилівської сільської та Куп'янської міської територіальних громад.

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На території Куп'янської міської територіальної громади обов'язкова евакуація оголошена для мешканців міста Куп'янськ Заоскілля (лівий берег річки Оскіл), смт. Ківшарівка, м. Куп'янськ − Вузловий. 

 

МВА також опублікувала контакти, за якими люди можуть дізнатися, як евакуюватися.

Передісторія:

ВІДЕО ДНЯ
  • Раніше голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що через посилення обстрілів у Куп’янському районі можуть почати обов’язкову евакуацію. За його даними, орієнтовно евакуації підлягає понад 11 тисяч людей, в тому числі 600 дітей. 

Теми: Харківська областьевакуаціявійна
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