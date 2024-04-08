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Російські "Шахеди" збивали у 5 областях: є руйнування

Ірина БалачукПонеділок, 8 квітня 2024, 07:36
Російські Шахеди збивали у 5 областях: є руйнування
Фото з Facebook Генштабу ЗСУ

Повітряні сили ЗСУ збили 17 російських "Шахедів" в Одеській, Миколаївській, Кіровоградській, Хмельницькій та Житомирській областях уночі 8 квітня, уламки збитих дронів спричинили руйнування на Одещині та Миколаївщині.

Джерело: Повітряні сили ЗСУ, Сили оборони півдня, голова Одеської ОВА Олег Кіпер, голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, голова Кіровоградської ОВА Андрій Райкович у Telegram

Дослівно ПС: "У ніч на 8 квітня ворог завдав удару керованою авіаційною ракетою Х-59 із повітряного простору окупованої Запорізької області та 24-ма ударними БпЛА типу "Shahed-131/136" із мису Чауда – Крим, районів Курськ, Єйськ – РФ.

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У результаті протиповітряного бою Силами оборони України збито керовану авіаційну ракету Х-59 у Дніпропетровській області та 17 ударних БпЛА типу "Shahed-131/136" в Одеській, Миколаївській, Кіровоградській, Хмельницькій та Житомирській областях".

Деталі: До відбиття повітряного нападу залучали винищувальну авіацію, зенітні ракетні підрозділи, мобільні вогневі групи та засоби радіоелектронної боротьби.

4 дрони знищили на Одещині. Але є і влучання в Одеському районі − пошкоджено логістично-транспортний об'єкт. Уламками збитого "Шахеда" також пошкодили АЗС. Люди не постраждали.

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2 БПЛА збили на Миколаївщині. У Вознесенському районі уламки збитого "Шахеда" пошкодили лінії електропередач, внаслідок чого знеструмлені 14 населених пунктів та ще один частково. Наразі тривають роботи з відновлення електропостачання. Постраждалих немає.

Ще один "Шахед" збили у Кіровоградській області. Минулося без постраждалих і руйнувань.

Передісторія:

Теми: ШахедОдеська областьМиколаївська областьППО
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