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За добу ЗСУ знешкодили 890 окупантів, знищили 13 танків та 40 артсистем – Генштаб

Станіслав ПогоріловПонеділок, 8 квітня 2024, 08:15
За добу ЗСУ знешкодили 890 окупантів, знищили 13 танків та 40 артсистем – Генштаб
Фото: Генштаб ЗСУ

За минулу добу Сили оборони знешкодили на полі бою 890 російських загарбників, загальні втрати окупантів в живій силі вже досягли 448 400 осіб.

Джерело: Генштаб ЗСУ у Facebook

Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 08.04.24 орієнтовно склали:

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  • особового складу ‒ близько 448 400 (+890) осіб,
  • танків ‒ 7 087 (+13) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 13 575 (+24) од,
  • артилерійських систем – 11 356 (+40) од,
  • РСЗВ – 1 039 (+3) од,
  • засобів ППО ‒ 751 (+2) од,
  • літаків – 347 (+0) од,
  • гелікоптерів – 325 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 8996 (+40),
  • крилатих ракет ‒ 2065 (+1),
  • кораблів/катерів ‒ 26 (+0) од,
  • підводних човнів - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 15110 (+39) од,
  • спеціальної техніки ‒ 1 867 (+3).

Теми: Збройні силивійнаРосіяУкраїна
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