За добу ЗСУ знешкодили 890 окупантів, знищили 13 танків та 40 артсистем – Генштаб
Понеділок, 8 квітня 2024, 08:15
За минулу добу Сили оборони знешкодили на полі бою 890 російських загарбників, загальні втрати окупантів в живій силі вже досягли 448 400 осіб.
Джерело: Генштаб ЗСУ у Facebook
Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 08.04.24 орієнтовно склали:
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- особового складу ‒ близько 448 400 (+890) осіб,
- танків ‒ 7 087 (+13) од,
- бойових броньованих машин ‒ 13 575 (+24) од,
- артилерійських систем – 11 356 (+40) од,
- РСЗВ – 1 039 (+3) од,
- засобів ППО ‒ 751 (+2) од,
- літаків – 347 (+0) од,
- гелікоптерів – 325 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 8996 (+40),
- крилатих ракет ‒ 2065 (+1),
- кораблів/катерів ‒ 26 (+0) од,
- підводних човнів - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 15110 (+39) од,
- спеціальної техніки ‒ 1 867 (+3).