Виробники зброї ЄС стривожені залежністю від сировини з Китаю, попит росте через війну – FT

Видання Financial Times дізналося про занепокоєння європейських виробників зброї залежністю від китайської бавовни, яка використовується в поросі для боєприпасів, можливі обмеження постачання загрожують здатності розширювати виробництва задля підтримки України у війні.

Джерело: публікація Financial Times

Дослівно: "Попит на боєприпаси різко зріс, оскільки Україна споживає снаряди у великих кількостях у війні проти Росії. Але оборонні підрядники намагаються збільшити обсяги виробництва через обмеження в ланцюжку поставок різних ресурсів, зокрема нітроцелюлози, також відомої як "гарматна бавовна".

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Деталі: Видання зазначає, що бавовняні ворсинки, це побічний продукт і основний інгредієнт, необхідний для виробництва нітроцелюлози, що використовується в артилерійських снарядах та інших вибухових речовинах.

За даними FT, провідні виробники озброєнь, в тому числі шведська Saab і німецька Rheinmetall, попередили, що Європа надмірно залежить від ворсу з Китаю, на який припадає трохи менше половини світової торгівлі.

Виконавчий директор Rheinmetall Армін Паппергер заявив Financial Times, що Європа покладається на Китай, який постачає "понад 70%" бавовняного волокна. "Існує ризик (того, що Китай може притримати ворс з геополітичних причин). І саме тому ми купуємо якомога більше, щоб заповнити наші запаси", - сказав він.

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Повідомляється, що ЄС має намір збільшити виробництво 155-мм снарядів стандарту НАТО до 1,4 млн на рік, щоб поповнити запаси країн-членів, які були вичерпані через допомогу Україні. Зокрема, створено фонд у розмірі 2 млрд. євро для стимулювання європейського виробництва вибухових речовин.

"Існує величезний дефіцит (нітроцелюлози), що спричиняє труднощі в інших галузях промисловості", - сказав FT один з керівників галузі.

"Дефіцит лише підкреслює необхідність посилення реагування і здатності оборонної промисловості Європейського Союзу забезпечувати своєчасне постачання боєприпасів і ракет в Європу", - додав він.

Також європейські лідери наголосили на дефіциті пороху. "Ми всі усвідомили необхідність протистояти дефіциту деяких компонентів, особливо порохів", - заявив президент Франції Емманюель Макрон у березні після зустрічі головних прихильників України.

За даними Центру міжнародної торгівлі, на частку Китаю припадає майже половина світового ринку бавовняної целюлози. Найбільшими імпортерами матеріалу є Німеччина, Швеція та Бельгія.

Компанії попередили, що буде важко швидко наростити виробництво вибухових речовин, будучи залежними від китайських джерел, і існує небезпека, що Китай може обмежити експорт цього матеріалу в разі погіршення відносин.

У шведській Saab повідомили, що "(залежність від Китаю) може становити підвищений ризик у майбутньому, оскільки ми і галузь нарощуємо потужності і виробництво в Європі", підкресливши при цьому, що в даний час немає ніяких проблем з ланцюжком поставок.

Занепокоєння щодо поставок бавовняного волокна з'явилося в той час, коли Німеччина та інші європейські країни прагнуть диверсифікувати і "знизити ризики" своїх поставок критично важливих матеріалів з Китаю, який протягом десятиліть був дешевим і надійним напрямком для аутсорсингу.

В Saab заявили, що в довгостроковій перспективі, можливо, доведеться розглянути альтернативні способи виробництва критично важливих матеріалів для забезпечення безпеки європейської "екосистеми боєприпасів". Хоча робота над виробництвом целюлози з деревини триває, компанія заявила, що вона ще не запущена у виробництво.

Компанія Rheinmetall, чия дочірня компанія Nitrochemie виробляє нітроцелюлозу, підтвердила, що розглядає можливість створення підрозділу у Нижній Саксонії як частини нового заводу з виробництва боєприпасів.

За словами Арміна Паппергера, компанія накопичила трирічний запас ворсу після повномасштабного вторгнення Росії в Україну, і поставки продовжуються "щомісяця з Китаю". "Але справа в тому, що Європа повинна бути незалежною в довгостроковій перспективі", - підкреслив він.