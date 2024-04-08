Росія вдарила по промисловості у Запоріжжі: 6 людей постраждали
Понеділок, 8 квітня 2024, 15:19
Російські війська 8 квітня вдень атакували промисловий об'єкт в Запоріжжі, внаслідок ракетного удару постраждали 6 людей.
Джерело: голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров у Telegram, секретар Запорізької міськради Анатолій Куртєв у Telegram
Пряма мова Федорова: "Росіяни знов вдарили по промисловому об'єкту в Запоріжжі. Відомо про 6 постраждалих. Наслідки ракетної атаки уточнюються".
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Деталі: За словами Куртєва, пошкоджені обʼєкт інфраструктури, 7 багатоквартирних будинків та медичний заклад.
Передісторія:
- 5 квітня Росія вдарила по Запоріжжю, внаслідок ракетної атаки загинули четверо людей, ще 23 постраждали.
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