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Росія вдарила по промисловості у Запоріжжі: 6 людей постраждали

Анастасія ПроцПонеділок, 8 квітня 2024, 15:19
Росія вдарила по промисловості у Запоріжжі: 6 людей постраждали
Фото: секретар Запорізької міськради Анатолій Куртєв

Російські війська 8 квітня вдень атакували промисловий об'єкт в Запоріжжі, внаслідок ракетного удару постраждали 6 людей.

Джерело: голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров у Telegram, секретар Запорізької міськради Анатолій Куртєв у Telegram

 
Фото: секретар Запорізької міськради Анатолій Куртєв

Пряма мова Федорова: "Росіяни знов вдарили по промисловому об'єкту в Запоріжжі. Відомо про 6 постраждалих. Наслідки ракетної атаки уточнюються". 

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Деталі: За словами Куртєва, пошкоджені обʼєкт інфраструктури, 7 багатоквартирних будинків та медичний заклад.

Передісторія:

  • 5 квітня Росія вдарила по Запоріжжю, внаслідок ракетної атаки загинули четверо людей, ще 23 постраждали.

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Теми: Запоріжжяракетний удар
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