Зеленський провів Ставку: основне питання – захист Харкова

Президент Володимир Зеленський провів 8 квітня засідання Ставки верховного головнокомандувача, присвячене посиленню захисту Харкова від обстрілів російських військ.

Джерело: Зеленський у Telegram

Пряма мова: "Провів Ставку. Основне питання – Харків, захист міста від російських ударів і можливість зміцнити наші ППО і РЕБ на Харківщині.

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Доповіді військових щодо фізичного захисту обʼєктів енергетики та щодо результативності збиття дронів і ракет. Будуть окремі завдання для наших дипломатів щодо роботи з партнерами заради нових систем ППО для України.

Я вдячний усім, хто на центральному рівні та в самому Харкові, у Харківській області максимально активно працює, щоб відновити для людей можливість нормально жити".

Деталі: За словами Зеленського, головком Олександр Сирський представив інформацію про ситуацію на основних бойових напрямках, де Сили оборони тримають позиції.

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Водночас розвідка та спеціальні служби працюють над новими кроками для зменшення російського потенціалу війни, додав глава держави.

Оновлено: Зеленський також повідомив, що провів нараду щодо ситуації в Харкові з главою уряду Денисом Шмигалем, міністрами та командою Офісу президента.

За словами президента, було представлено терміни, коли енергетичні дефіцити в Харкові можуть бути зменшені. Повідомляється, що уряд готує заходи економічної підтримки для міста та області.