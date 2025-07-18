Умєров: РНБО проведе аудит виконання рішень президентської Ставки

Умєров в РНБО. фото з Facebook політика

В Раді національної безпеки і оборони проведуть аудит виконання рішень Ставки верховного головнокомандувача.

Джерело: новопризначений секретар РНБО Рустем Умєров за результатами першої робочої зустрічі з Апаратом ради

Пряма мова: "У фокусі – ефективна координація сектору безпеки і оборони, аудит виконання рішень Ставки та змістовна взаємодія з міжнародними партнерами в питанні інтенсифікації постачання та спільного виробництва озброєння.

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Рада нацбезпеки і оборони – це не лише інституція стратегічного планування, а й інструмент дії. Маємо амбітні цілі і визначені завдання. Працюємо на результат".

Що передувало: Президент Володимир Зеленський окреслив Умєрову низку завдань, зокрема – активізувати "перемовний трек" із Росією.