"Справи Майдану": в Офісі генпрокурора розповіли, скільки і чому закрито за строком давності

У зв'язку із закінченням строків давності, станом на початок квітня 2024 року, суди закрили 50 різноманітних "справ Майдану", ще до сотні - в зоні ризику, в Офісі генпрокурора наголошують на недосконалості чинного законодавства, яке дозволяє суддям, а особливо - стороні захисту, затягувати їхній розгляд.

Джерело: відповідь ОГП на запит "Української правди"

Дослівно: "Станом на 1 квітня 2024 року у кримінальних провадженнях про злочини, вчинені у зв’язку із масовими протестами у 2013-2014 роках, процесуальні повноваження в яких здійснювалися прокурорами Офісу генерального прокурора та територіальних органів прокуратури, судами постановлено 50 ухвал про звільнення 55 осіб від кримінальної відповідальності на підставі ст. 49 КК України ("Звільнення від кримінальної відповідальності у зв'язку із закінченням строків давності" -ред).

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Кримінальні провадження стосовно цих осіб закриті. Із числа зазначених судових рішень 37 ухвал щодо 45 осіб наразі набрали законної сили. Від кримінальної відповідальності, зокрема, звільнено 1 високопосадовця, 47 правоохоронців, у тому числі 1 прокурора та 1 слідчого, 1 службову особу апарату суду, 1 керівника комунального підприємства, 1 службову особу органу місцевого самоврядування та 4 цивільних осіб.

Крім того, у кримінальних провадженнях про злочини вказаної категорії судами ухвалено 5 обвинувальних вироків стосовно 7 осіб, яких звільнено від призначеного покарання у зв`язку із закінченням строків давності. З них 3 обвинувальні вироки стосовно 5 осіб на цей час набрали законної сили".

Деталі: В Офісі генпрокурора наголошують, що у вищевказаних кримінальних провадженнях переважну більшість обвинувальних актів (щодо 40 фігурантів) було направлено до суду ще впродовж 2014-2017 років, стосовно 14 людей – впродовж 2018-2020 років.

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"Це свідчить про невиправдано тривалий розгляд таких кримінальних проваджень в судах, що здебільшого і призвело до звільнення обвинувачених від кримінальної відповідальності або від призначеного покарання в силу закінчення строків давності", – підкреслюють в ОГП.

Серед іншого це пов’язано із тим, що судді не дотримуються вимог кримінального процесуального законодавства, передусім, порушують розумні строки розгляду кримінальних проваджень.

До закриття призводить також тривале, в порушення вимог ст. 314 КПК України, непризначення справ до розгляду та непроведення у них судових засідань, ухилення від розгляду справ у спосіб безпідставного заявлення самовідводів та повернення обвинувальних актів, порушення правила безперервності судового розгляду – призначення судових засідань зі значними інтервалами, що часом можуть сягати від 1,5 до 3 місяців, а подекуди і пів року тощо.

Стосовно запитання УП щодо того, скільки проваджень у "справах Майдану" перебувають у зоні ризику закриття через закінчення строків давності, в ОГП відповіли, що на цей час прокурори забезпечують підтримання публічного обвинувачення у 99 кримінальних провадженнях стосовно колишніх правоохоронців, прокурорів, суддів та працівників суду щодо злочинів, вчинених у зв’язку із масовими протестами у 2013–2014 роках, у яких закінчились строки давності.

При цьому зазначається, що закриття судом вказаних проваджень у зв’язку із закінченням строків давності можливе лише за наявності відповідних клопотань учасників судового процесу та за умови обов’язкової згоди обвинуваченого на закриття кримінального провадження з нереабілітуючих підстав.

Зокрема так Шевченківський районний суд Києва 21 березня 2024 року задовольнив клопотання колишнього голови КМДА Олександра Попова про закриття справи щодо розгону протестувальників на Майдані Незалежності 30 листопада 2013 року через закінчення строків давності.

Водночас, як уточнили "Українській правді" в ОГП, Попов фігурує як свідок у справі про державну зраду, вчинену колишніми українськими високопосадовцями в інтересах Росії шляхом застосування насильства до учасників Євромайдану.

Раніше в рамках цього розслідування правоохоронці викрили колишнього кадрового офіцера-розвідника. Йдеться про персонажа на псевдонім Андрій Ваджра. Обвинувальний акт стосовно нього ОГП в квітні направив до суду.

Що передувало: У лютому 2023 року керівник Департаменту "Майдану" Офісу генпрокурора Олексій Донський наголошував, що строки давності у 60 справах, які розглядаються в судах і стосуються тяжких злочинів, вчинених проти учасників акцій протесту 2013/14 рр, закінчуються за рік. Прокуратура наполягала на змінах до КПК, аби не допустити їхнього закриття.

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