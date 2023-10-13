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Вивчаючи слід РФ у злочинах проти Майдану, прокурори вийшли на ексрозвідника

Валентина РоманенкоП'ятниця, 13 жовтня 2023, 16:13
Вивчаючи слід РФ у злочинах проти Майдану, прокурори вийшли на ексрозвідника
Ваджра. фото з сайту соцпартії РФ

При розслідуванні державної зради, вчиненої колишніми українськими високопосадовцями в інтересах Росії шляхом застосування насильства до учасників Євромайдану, правоохоронці викрили колишнього кадрового офіцера-розвідника, який виправдовує агресію РФ та заперечує існування України та її народу.

Джерело: Офіс генерального прокурора

Деталі: Зазначається, що в ході досудового розслідування справ Майдану за оперативного супроводження Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції правоохоронці вийшли на колишнього співробітника української розвідки.

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За даними слідства, експравоохоронець до квітня 2014 року працював в розвідувальному органі України (структура в повідомленні не уточнюється –ред.).

Володіючи відповідними професійними навичками, досвідом та спеціальними знаннями у сфері проведення інформаційних операцій, з 2013 по 2023 рік він допомагав державі-агресору в проведенні підривної діяльності проти України.

Координуючи свої дії з представниками РФ, фігурант здійснював інформаційну діяльність під псевдонімом та вигаданою легендою незалежного аналітика і публіциста. Підозрюваний поширював наративи російської пропаганди, які, починаючи з 2013 року, використовувались вищим військово-політичним керівництвом РФ.

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Правоохоронці не називають ім'я підозрюваного, але шляхом моніторингу оприлюдненої фотографії можна встановити, що йдеться про персонажа на псевдонім Андрій Ваджра. В мережі збереглися і деякі його опуси з дискримінацією подій Революції Гідності.

 

Сайт "Миротворець" має файл на Андрія Ваджру, де вказано, що його справжнє ім'я Денис Шевчук. Водночас за даними УП, це не віповідає дійсності. Однак варто зазначити, що однойменна особа (Денис Шевчук) згадувалась у публікації "Української правди" 2013 року як персонаж, що злив Євромайдан.

За даними ОГП, у 2015 році ексрозвідник виїхав до РФ, де продовжив співпрацю з ворогом, зазначають в ОГП. Після повномасштабного вторгнення держави-агресора на територію України, підозрюваний не припинив свою підривну діяльність, а й надалі систематично поширював російські наративи: виправдовував дії збройних сил РФ, закликав громадян України співпрацювати з окупантами та вчиняти дії з метою ліквідації української держави.

Використовуючи відомі прийоми інформаційних операцій, зокрема, маніпулятивний виклад історичних фактів, викривлення причинно-наслідкових зв’язків, посилання на недостовірні дані, підозрюваний створив та поширив низку інформпродуктів – "О причинах неизбежной победы России", "Украинскую проблему будут решать раз и навсегда", "На наших глазах закрывается проект "Ukraina", "О нравственном одичании укропатриотов", "Почему Украина никогда не победит", "Там где мова, там неизбежно появится Бандера", "Единственное спасение для украинцев – Россия", "Украина – это непрерывный кровавый спектакль" та інші.

За процесуального керівництва прокурорів Офісу генерального прокурора ексрозвіднику повідомлено про підозру у вчиненні державної зради, в тому числі в умовах воєнного стану

Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває та здійснюється ДБР.

Вживаються необхідні процесуальні заходи з метою обрання відносно підозрюваного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Теми: ЄвромайданОфіс генпрокурора
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