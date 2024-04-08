Олещук показав, як зенітники Повітряних сил нищать російські дрони вдень і вночі
Понеділок, 8 квітня 2024, 18:01
Командувач Повітряних сил генерал-лейтенант Микола Олещук показав кадри бойової роботи зенітних розрахунків по російських безпілотниках на півдні України
Джерело: Олещук у Telegram
Пряма мова: "Продовжуємо знищувати ворожі БпЛА на півдні країни. Бойова робота ведеться і вдень, і вночі. Невпинно.
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Деталі: За даними УП, на відео зафіксовано нічне відпрацювання по "Шахеду" та кадри бойової роботи по розвідувальному безпілотнику ворога "Орлан-10", яка велася у понеділок 8 квітня.
ВІДЕО ДНЯ
Нагадаємо: У понеділок 8 квітня протиповітряна оборона збила два російські розвідувальні безпілотники "Орлан-10" в Одеській області.