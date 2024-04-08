Олещук показав, як зенітники Повітряних сил нищать російські дрони вдень і вночі

Командувач Повітряних сил генерал-лейтенант Микола Олещук показав кадри бойової роботи зенітних розрахунків по російських безпілотниках на півдні України

Джерело: Олещук у Telegram

Пряма мова: "Продовжуємо знищувати ворожі БпЛА на півдні країни. Бойова робота ведеться і вдень, і вночі. Невпинно.

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Деталі: За даними УП, на відео зафіксовано нічне відпрацювання по "Шахеду" та кадри бойової роботи по розвідувальному безпілотнику ворога "Орлан-10", яка велася у понеділок 8 квітня.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо: У понеділок 8 квітня протиповітряна оборона збила два російські розвідувальні безпілотники "Орлан-10" в Одеській області.