Ракетний удар по підприємству в Запоріжжі: загинуло троє людей
Унаслідок російського ракетного удару по промисловому підприємству в Запоріжжі, загинуло троє цивільних людей, ще восьмеро поранені.
Джерело: Запорізька обласна прокуратура, голова Запорізької ОВА Іван Федоров
Деталі: Як повідомляють у прокуратурі, 8 квітня 2024 року близько 12:30 російські війська завдали удару по інфраструктурі Запоріжжя. Ракета влучила в одне з місцевих підприємств. Внаслідок обстрілу загинуло троє цивільних осіб, також є поранені.
Дослівно: "За процесуального керівництва Запорізької обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України)".
Доповнено: Голова ОВА уточнив, що 8 людей отримали поранення різного ступеня тяжкості.
Попередньо, пошкоджено 14 будівель, в тому числі 7 багатоповерхівок, заклад охорони здоров’я і заклад культури.
Що передувало: Вдень 8 квітня голова Запорізької ОВА повідомляв про 6 постраждалих внаслідок удару.