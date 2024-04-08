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Ракетний удар по підприємству в Запоріжжі: загинуло троє людей

Тетяна ОлійникПонеділок, 8 квітня 2024, 19:04
Ракетний удар по підприємству в Запоріжжі: загинуло троє людей
Фото - Запорізька обласна прокуратура

Унаслідок російського ракетного удару по промисловому підприємству в Запоріжжі, загинуло троє цивільних людей, ще восьмеро поранені.

Джерело: Запорізька обласна прокуратура, голова Запорізької ОВА Іван Федоров

Деталі: Як повідомляють у прокуратурі, 8 квітня 2024 року близько 12:30 російські війська завдали удару по інфраструктурі Запоріжжя. Ракета влучила в одне з місцевих підприємств. Внаслідок обстрілу загинуло троє цивільних осіб, також є поранені.

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Дослівно: "За процесуального керівництва Запорізької обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України)".

Доповнено: Голова ОВА уточнив, що 8 людей отримали поранення різного ступеня тяжкості.

Попередньо, пошкоджено 14 будівель, в тому числі 7 багатоповерхівок, заклад охорони здоров’я і заклад культури.

ВІДЕО ДНЯ

Що передувало: Вдень 8 квітня голова Запорізької ОВА повідомляв про 6 постраждалих внаслідок удару. 

 
фото - запорізька обласна прокуратура
 
фото - запорізька обласна прокуратура

Теми: ракетний ударЗапоріжжя
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