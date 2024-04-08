Шольц полетить до Сі: говоритиме і про війну РФ в Україні
Німецький канцлер Олаф Шольц 14 квітня розпочне триденний візит до Китаю, під час якого зустрінеться з китайським лідером Сі Цзіньпінем для обговорення зокрема війни Росії проти України.
Джерело: речник федерального уряду Німеччини Штеффен Гебештрайт, якого цитує "Європейська правда" з посиланням на AFP.
Деталі: Повідомляється, що під час візиту Шольца супроводжуватимуть кілька міністрів федерального уряду і представники німецької промисловості. Очікується, що він відвідає місто Чунцин і виголосить промову в одному з університетів Шанхая.
Зустріч канцлера ФРН із головою уряду Китаю Лі Цяном і Сі Цзіньпінем відбудеться наприкінці візиту, 16 квітня. Окрім торговельних питань, на порядку денному переговорів також буде і повномасштабна війна в Україні.
"Я думаю, що Китай має вплив на Росію, і ми хотіли б, щоб Китай зміг використати цей вплив, який він має", – сказав Гебештрайт на брифінгу в понеділок.
Передісторія:
- Для Шольца це другий візит до Китаю після обрання на посаду канцлера. Попередній, у листопаді 2022 року, відбувався в умовах суворих коронавірусних обмежень у КНР і дискусій щодо залежності Берліна від китайських товарів.
- Міністерка фінансів США Джанет Єллен, яка завершила чотириденний візит до Китаю, раніше заявила, що мала там "важкі розмови" про Україну та підтримку Росії китайськими компаніями.
- ЗМІ повідомляли, що держсекретар США Ентоні Блінкен у спілкуванні з колегами у ЄС і НАТО повідомив, що Китай допомагає Росії "у масштабах, що викликають занепокоєння", надаючи інструментарій і технології.