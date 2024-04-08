Шольц полетить до Сі: говоритиме і про війну РФ в Україні

Німецький канцлер Олаф Шольц 14 квітня розпочне триденний візит до Китаю, під час якого зустрінеться з китайським лідером Сі Цзіньпінем для обговорення зокрема війни Росії проти України.

Джерело: речник федерального уряду Німеччини Штеффен Гебештрайт, якого цитує "Європейська правда" з посиланням на AFP.

Деталі: Повідомляється, що під час візиту Шольца супроводжуватимуть кілька міністрів федерального уряду і представники німецької промисловості. Очікується, що він відвідає місто Чунцин і виголосить промову в одному з університетів Шанхая.

Реклама:

Зустріч канцлера ФРН із головою уряду Китаю Лі Цяном і Сі Цзіньпінем відбудеться наприкінці візиту, 16 квітня. Окрім торговельних питань, на порядку денному переговорів також буде і повномасштабна війна в Україні.

"Я думаю, що Китай має вплив на Росію, і ми хотіли б, щоб Китай зміг використати цей вплив, який він має", – сказав Гебештрайт на брифінгу в понеділок.

Передісторія:

ВІДЕО ДНЯ