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Шольц полетить до Сі: говоритиме і про війну РФ в Україні

Олег Павлюк, Валентина РоманенкоПонеділок, 8 квітня 2024, 20:15
Шольц полетить до Сі: говоритиме і про війну РФ в Україні
Сі і Шольц фото Getty Images

Німецький канцлер Олаф Шольц 14 квітня розпочне триденний візит до Китаю, під час якого зустрінеться з китайським лідером Сі Цзіньпінем для обговорення зокрема війни Росії проти України.

Джерело: речник федерального уряду Німеччини Штеффен Гебештрайт, якого цитує "Європейська правда" з посиланням на AFP.

Деталі: Повідомляється, що під час візиту Шольца супроводжуватимуть кілька міністрів федерального уряду і представники німецької промисловості. Очікується, що він відвідає місто Чунцин і виголосить промову в одному з університетів Шанхая.

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Зустріч канцлера ФРН із головою уряду Китаю Лі Цяном і Сі Цзіньпінем відбудеться наприкінці візиту, 16 квітня. Окрім торговельних питань, на порядку денному переговорів також буде і повномасштабна війна в Україні.

"Я думаю, що Китай має вплив на Росію, і ми хотіли б, щоб Китай зміг використати цей вплив, який він має", – сказав Гебештрайт на брифінгу в понеділок.

Передісторія:

ВІДЕО ДНЯ
  • Для Шольца це другий візит до Китаю після обрання на посаду канцлера. Попередній, у листопаді 2022 року, відбувався в умовах суворих коронавірусних обмежень у КНР і дискусій щодо залежності Берліна від китайських товарів.
  • Міністерка фінансів США Джанет Єллен, яка завершила чотириденний візит до Китаю, раніше заявила, що мала там "важкі розмови" про Україну та підтримку Росії китайськими компаніями.
  • ЗМІ повідомляли, що держсекретар США Ентоні Блінкен у спілкуванні з колегами у ЄС і НАТО повідомив, що Китай допомагає Росії "у масштабах, що викликають занепокоєння", надаючи інструментарій і технології.

Теми: ШольцСі ЦзіньпінНімеччинаКитай
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