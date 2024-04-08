НАЗК перевірить спосіб життя глави АМКУ Кириленка після розслідування "Схем"

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) розпочало моніторинг способу життя голови Антимонопольного комітету України Павла Кириленка після розслідування журналістів "Схем" про володіння нерухомістю та автівками, які посадовець не вказав в декларації.

Джерело: відповідь НАЗК на запит видання "Радіо свобода"

Дослівно від НАЗК: "Щодо повноти заповнення декларацій проводиться моніторинг способу життя голови Антимонопольного комітету України Павла Кириленка, який розпочатий на підставі розслідування журналістів програми "Схеми" (Радіо Свобода)".

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Деталі: Перевірку майнового стану Кириленка проводить Управління проведення моніторингу способу життя та контролю НАЗК.