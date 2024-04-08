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НАЗК перевірить спосіб життя глави АМКУ Кириленка після розслідування "Схем"

Тетяна ОлійникПонеділок, 8 квітня 2024, 20:25
НАЗК перевірить спосіб життя глави АМКУ Кириленка після розслідування Схем
Павло Кириленко. Фото - Донецька ОВА

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) розпочало моніторинг способу життя голови Антимонопольного комітету України Павла Кириленка після розслідування журналістів "Схем" про володіння нерухомістю та автівками, які посадовець  не вказав в декларації.

Джерело: відповідь НАЗК на запит видання "Радіо свобода"

Дослівно від НАЗК: "Щодо повноти заповнення декларацій проводиться моніторинг способу життя голови Антимонопольного комітету України Павла Кириленка, який розпочатий на підставі розслідування журналістів програми "Схеми" (Радіо Свобода)".

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Деталі: Перевірку майнового стану Кириленка проводить Управління проведення моніторингу способу життя та контролю НАЗК.

  • Що передувало:

    Журналісти-розслідувачі з'ясували, що родина колишнього голови Донецької ОВА Павла Кириленка у період 2020-2023 років придбала нерухомість і автівки загальною вартістю понад 70 мільйонів гривень.
  • Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) та НАБУ після розслідування "Схем"  розпочали кримінальне провадження щодо посадовця за статтями "незаконне збагачення" та "декларування недостовірної інформації".
  • Після розслідування Кириленко вказав квартиру у декларації за 2023 рік.

Теми: НАЗК
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