НАЗК перевірить спосіб життя глави АМКУ Кириленка після розслідування "Схем"
Понеділок, 8 квітня 2024, 20:25
Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) розпочало моніторинг способу життя голови Антимонопольного комітету України Павла Кириленка після розслідування журналістів "Схем" про володіння нерухомістю та автівками, які посадовець не вказав в декларації.
Джерело: відповідь НАЗК на запит видання "Радіо свобода"
Дослівно від НАЗК: "Щодо повноти заповнення декларацій проводиться моніторинг способу життя голови Антимонопольного комітету України Павла Кириленка, який розпочатий на підставі розслідування журналістів програми "Схеми" (Радіо Свобода)".
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Деталі: Перевірку майнового стану Кириленка проводить Управління проведення моніторингу способу життя та контролю НАЗК.
- Що передувало:
Журналісти-розслідувачі з'ясували, що родина колишнього голови Донецької ОВА Павла Кириленка у період 2020-2023 років придбала нерухомість і автівки загальною вартістю понад 70 мільйонів гривень.
- Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) та НАБУ після розслідування "Схем" розпочали кримінальне провадження щодо посадовця за статтями "незаконне збагачення" та "декларування недостовірної інформації".
- Після розслідування Кириленко вказав квартиру у декларації за 2023 рік.