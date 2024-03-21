"Схеми" знайшли у родини голови АМКУ Кириленка нерухомості на 70 мільйонів

Журналісти-розслідувачі з'ясували, що родина колишнього голови Донецької ОВА, а тепер очільника Антимонопольного комітету України Павла Кириленка у період 2020-2023 років придбала нерухомість і автівки загальною вартістю понад 70 мільйонів гривень.

Джерело: розслідування проєкту "Схеми" видання "Радіо свобода"

Деталі: Йдеться про великий маєток та дві земельні ділянки під Києвом, 200 кв. м офісної нерухомості в столиці, два кросовери, три квартири з паркомісцями в елітних житлових комплексах Києва та четверо апартаментів в Ужгороді.

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Як дослідили журналісти, це майно, здебільшого оформлене на родичів дружини Кириленка (батьків-пенсіонерів та бабусю), родина придбала у період, коли він очолював Донецьку обласну адміністрацію та до його переведення у Київ на посаду голови АМКУ у 2023 році. При цьому ніхто з родичів не має бізнесу, а офіційних доходів родини не вистачило б, щоб придбати все це коштовне майно.

У квітні 2020 року, коли Кириленко вже близько 9 місяців очолював Донецьку ОДА, його тесть Олександр Матієнко придбав у котеджному містечку на Київщині 25 соток землі та будинок на 228 квадрати за 4 мільйони гривень. Хоча відповідно до архівного оголошення про продаж згаданого будинку на одному із профільних сайтів, це майно у 2020 році коштувало 10 мільйонів гривень.

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Будинок у котеджному містечку на Київщині. Фото: "Схеми"

У квітні 2021 року Матієнко придбав ще 25 соток у тому ж котеджному містечку за 1,8 мільйона гривень, як зазначено в договорі купівлі-продажу. Зараз на території можна розгледіти фундамент майбутньої будівлі.

Журналісти з’ясували, що родина Кириленка продовжила обзаводитися майном і після початку повномасштабного вторгнення Росії.

Так, у серпні 2022 року Матієнко придбав майнові права на апартаменти у преміальному житловому комплексі Residents Park в Ужгороді. На той час Павло Кириленко вже очолив Донецьку обласну військово-цивільну адміністрацію, переїхавши на схід саме з Ужгорода, де до цього два роки очолював військову прокуратуру.

ЖК Residents Park. Фото: "Схеми"

За даними договорів купівлі-продажу, тесть Кириленка придбав майнові права на квартири в цьому ЖК площею 90 і 74 квадратних метри за 800 і 640 тисяч гривень відповідно. Як встановили журналісти, на момент придбання цієї нерухомості ринкові ціни на неї були суттєво вищими – 7 та 6 мільйонів гривень.

У квітні 2023 року Матієнко купив в ужгородському ЖК майнові права на ще одну квартиру – площею 77 квадратних метрів за майже 670 тисяч гривень. Відповідно до даних сайту з нерухомості, їхня ринкова вартість – майже 6 мільйонів гривень.

Теща Кириленка Наталія Матієнко у той же період придбала майнові права на квартиру в комплексі Residents Park на 80 квадратів, заплативши понад 670 тисяч гривень. Ринкова вартість апартаментів на той момент складала близько 6 мільйонів гривень.

Окрім квартир, подружжя Матієнків у період із 2022 по 2023 рік стали власниками чотирьох паркомісць в ужгородському ЖК, сукупною ринковою вартістю понад 2,5 мільйона гривень.

Таким чином, загальна ринкова вартість майна, яким володіє подружжя Матієнків в Ужгороді, складає 27 мільйонів гривень.

У березні 2023 року теща Кириленка стала власницею двох квартир у Києві в житловому комплексі Obolon Plaza, кожна площею у майже 90 квадратів. Сукупна вартість цього майна, відповідно до договорів купівлі-продажу, склала 9,5 мільйонів гривень. Кошти за ці апартаменти були внесені у 2021 році.

ЖК Obolon Plaza. Фото: "Схеми"

У тому ж місяці, тесть Кириленка придбав у Obolon Plaza два паркомісця – на загальну суму, відповідно до ринкових цін, від 80 до 100 тисяч доларів.

Як з’ясували журналісти, у цьому ж столичному ЖК у травні 2023 року теща Кириленка стала власницею офісного приміщення у майже 200 квадратів. Вона своєю чергою отримала його у подарунок від своєї матері Альбіни Віннікової. Віннікова внесла майже 12 мільйонів гривень за цю нерухомість у 2021-му році, про що свідчить договір купівлі-продажу.

Також тесть Кириленка володіє Volkswagen Tiguan 2020 року випуску, а теща – люксовим кросовером BMW X3, на якому пересувається дружина голови АМКУ Алла Кириленко.

У коментарі "Схемам" Павло Кириленко заявив, що у родини його дружини було достатньо заощаджень, щоб придбати все це майно.