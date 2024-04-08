Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Вбивство підлітка на станції фунікулера в Києві – військовому УДО оголосили підозру

Валентина РоманенкоПонеділок, 8 квітня 2024, 20:47
Вбивство підлітка на станції фунікулера в Києві – військовому УДО оголосили підозру
фото прокуратури

Правоохоронці повідомили про підозру в умисному вбивстві відстороненого співробітника Управління державної охорони, який штовхнув підлітка на станції київського фунікулера.

Джерело: Офіс генерального прокурора, УП

Дослівно: "За процесуального керівництва Київської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону військовослужбовцю Управління державної охорони України повідомлено про підозру в умисному вбивстві (ч. 1 ст. 115 КК України)".

Реклама:

Деталі: За даними слідства, ввечері 7 квітня 2024 року на верхній станції столичного фунікулера між підозрюваним та компанією молодиків виник конфлікт. Під час інциденту підозрюваний штовхнув одного з підлітків. Той головою розбив віконне скло та отримав травми у вигляді різаних ран шиї, від яких помер до приїзду лікарів.

 

Наразі підозрюваного затримали, вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.

За даними "Української правди", правоохоронці клопотатимуть про арешт без права застави.

ВІДЕО ДНЯ

Досудове розслідування та оперативний супровід здійснюється територіальним управлінням ДБР у місті Києві.

Теми: вбивствоКиївУДО
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

У Кремлі підтвердили, що виводять своїх "миротворців" із Нагірного Карабаху

фото, відео "Іскандерами" по Чернігову: окупанти убили 14 людей, понад 60 − поранили

Закон про зміни умов мобілізації опубліковано у "Голосі України": набуде чинності через місяць

Росіяни вдарили ракетами по Чернігову: є жертви та поранені 

У Німеччині знайшли 161 викрадену Росією українську дитину – Нацполіція

"Критична необхідність": Комітет розвідки США закликав негайно схвалити допомогу Україні

Усі новини...
вбивство
NYT: Пілота Кузьмінова в Іспанії вбили з пістолета Макарова, хотіли залишити послання
Вбивство українки в Німеччині: росіянка та німець могли планувати вбивство, аби заволодіти дитиною
Німеччина: зникле немовля вбитої українки знайшли живим
Останні новини
14:57
футбол"Шахтар" хоче влітку продати Судакова. Ціна - від £60 млн
14:55
На Запорізькій АЕС не проводять усі необхідні ремонти - Енергоатом
14:53
Чхаєте від цвітіння? Лікарі пояснили, як боротися з пилковою алергією і чи можна її вилікувати
14:26
МЗС Естонії про удар РФ по Чернігову: цього б не сталося, якби Україна отримала все для захисту неба
14:20
Учені розробили алгоритм ШІ, який визначає походження ракових метастазів
14:14
Найближчі дні в Україні будуть дощовими та прохолодними
14:09
Шість людей зникли безвісти після ракетного удару РФ по Чернігову – поліція
14:02
В США погрожують відновити санкції проти Венесуели через відсутність вільних виборів
13:37
футболЗбірна України визначилася з місцем базування на Євро-2024
13:32
Дії МАГАТЕ щодо деокупації Запорізької АЕС є доволі стриманими - Енергоатом
Усі новини...
Реклама: