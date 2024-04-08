Вбивство підлітка на станції фунікулера в Києві – військовому УДО оголосили підозру

Правоохоронці повідомили про підозру в умисному вбивстві відстороненого співробітника Управління державної охорони, який штовхнув підлітка на станції київського фунікулера.

Джерело: Офіс генерального прокурора, УП

Дослівно: "За процесуального керівництва Київської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону військовослужбовцю Управління державної охорони України повідомлено про підозру в умисному вбивстві (ч. 1 ст. 115 КК України)".

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Деталі: За даними слідства, ввечері 7 квітня 2024 року на верхній станції столичного фунікулера між підозрюваним та компанією молодиків виник конфлікт. Під час інциденту підозрюваний штовхнув одного з підлітків. Той головою розбив віконне скло та отримав травми у вигляді різаних ран шиї, від яких помер до приїзду лікарів.

Наразі підозрюваного затримали, вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.

За даними "Української правди", правоохоронці клопотатимуть про арешт без права застави.

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Досудове розслідування та оперативний супровід здійснюється територіальним управлінням ДБР у місті Києві.