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США закликали Росію "не грати в небезпечні ігри" на Запорізькій АЕС

Олена ІвашківВівторок, 9 квітня 2024, 04:48
США закликали Росію не грати в небезпечні ігри на Запорізькій АЕС
ЗАЕС, фото: Вікіпедія

Сполучені Штати закликали Росію повернути контроль над Запорізькою атомною електростанцією  Україні та попросили Росію не грати в небезпечні ігри.

Джерело: речник Державного департаменту США Метью Міллер

Деталі: У Держдепі зазначили, що спостерігають за ситуацією на станції та бачили офіційний звіт МАГАТЕ, який зазначає, що пошкодження в результаті удару безпілотника не поставили під загрозу ядерну безпеку. 

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Пряма мова Міллера: "Росія грає в дуже небезпечну гру, захопивши українську атомну електростанцію, яка є найбільшою в Європі. Це небезпечно і ми продовжуємо закликати Росію вивести свій військовий і цивільний персонал із заводу, повернути повний контроль над станцією компетентним українським органам влади та утримуватися від будь-яких дій, які можуть призвести до ядерного інциденту на станції".

Передісторія: 

  • 7 квітня Гендиректор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі заявив про щонайменше 3 прямі влучання в основні конструкції захисної оболонки реактора ЗАЕС у неділю.

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Теми: ЗАЕССШАРосія
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