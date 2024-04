У МАГАТЕ заявили про 3 влучання в захисну оболонку реактора ЗАЕС

Гендиректор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі заявив про щонайменше 3 прямі влучання в основні конструкції захисної оболонки реактора ЗАЕС у неділю.

Джерело: Гроссі та МАГАТЕ у соцмережі Х

Today, for the first time since Nov 2022 & after I set out 5 basic principles to avoid a serious nuclear accident w/ radiological consequences, @IAEAorg ’s #ISAMZ confirmed that at least 3 direct hits against ZNPP main reactor containment structures took place. This cannot happen.

Пряма мова Гроссі: "Сьогодні, вперше з листопада 2022 року і після того, як я виклав 5 основних принципів уникнення серйозної ядерної аварії з радіологічними наслідками, ISAMZ (Місія підтримки та сприяння МАГАТЕ в Запоріжжі – ред.) підтвердив, що відбулося щонайменше 3 прямих влучання в основні конструкції захисної оболонки реактора ЗАЕС. Цього не повинно відбуватись".

Деталі: Гроссі підкреслив, що "ніхто не може отримати жодної військової чи політичної вигоди від нападів на ядерні об'єкти, це не пройде".

"Я рішуче закликаю військових, які приймають рішення, утриматися від будь-яких дій, що порушують базові принципи захисту ядерних об'єктів", – написав він, водночас не уточнивши, до якої сторони звертається.

У свою чергу МАГАТЕ заявило, що його експерти підтвердили фізичний вплив атак безпілотників у неділю на ЗАЕС, в т.ч. на 1 з 6 реакторів станції.

IAEA experts confirmed physical impact of drone attacks at ZNPP today, incl. at 1 of its 6 reactors.

One casualty reported. Damage at unit 6 has not compromised nuclear safety, but this is a serious incident w/ potential to undermine integrity of the reactor’s containment system. pic.twitter.com/FvMsb4I4vs