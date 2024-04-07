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У МАГАТЕ заявили про 3 влучання в захисну оболонку реактора ЗАЕС

Катерина ТищенкоНеділя, 7 квітня 2024, 23:08
У МАГАТЕ заявили про 3 влучання в захисну оболонку реактора ЗАЕС
ЗАЕС, ілюстративне фото Getty Images

Гендиректор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі заявив про щонайменше 3 прямі влучання в основні конструкції захисної оболонки реактора ЗАЕС у неділю.

Джерело: Гроссі та МАГАТЕ у соцмережі Х

Пряма мова Гроссі: "Сьогодні, вперше з листопада 2022 року і після того, як я виклав 5 основних принципів уникнення серйозної ядерної аварії з радіологічними наслідками, ISAMZ (Місія підтримки та сприяння МАГАТЕ в Запоріжжі – ред.) підтвердив, що відбулося щонайменше 3 прямих влучання в основні конструкції захисної оболонки реактора ЗАЕС. Цього не повинно відбуватись".

Деталі: Гроссі підкреслив, що "ніхто не може отримати жодної військової чи політичної вигоди від нападів на ядерні об'єкти, це не пройде".

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"Я рішуче закликаю військових, які приймають рішення, утриматися від будь-яких дій, що порушують базові принципи захисту ядерних об'єктів", – написав він, водночас не уточнивши, до якої сторони звертається.

У свою чергу МАГАТЕ заявило, що його експерти підтвердили фізичний вплив атак безпілотників у неділю на ЗАЕС, в т.ч. на 1 з 6 реакторів станції.

"Повідомляється про одну жертву. Пошкодження на 6-му енергоблоці не поставили під загрозу ядерну безпеку, але це серйозний інцидент, який може призвести до порушення цілісності системи захисної оболонки реактора", – йдеться в повідомленні.

"Це явне порушення основних принципів захисту найбільшої в Європі АЕС. Такі безрозсудні атаки значно підвищують ризик великої ядерної аварії і мають бути негайно припинені", – цитує МАГАТЕ Гроссі.

При цьому в жодному повідомленні МАГАТЕ або Гроссі не називають, чиї саме безпілотники атакували ЗАЕС у неділю.

Що передувало: У неділю Міжнародне агентство з атомної енергії заявило про вибух безпілотника на території окупованої Запорізької АЕС. Росіяни традиційно звинуватили в цьому Україну.

У Головному управління розвідки заявили, що Україна не причетна до жодних збройних провокацій на окупованій ЗАЕС, а імітаційні удари РФ по території станції є постійною практикою окупантів.

Теми: ЗАЕСМАГАТЕбезпілотникивибух
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