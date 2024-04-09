Удар росіян по гуртожитку на Полтавщині: зросла кількість поранених

Кількість поранених у результаті удару росіян по сімейному гуртожитку у Полтавській області увечері 8 квітня зросла до 12, серед них 2 дітей.

Джерело: глава МВС Ігор Клименко у Telegram

Пряма мова Клименка: "Майже 100 рятувальників цієї ночі працювали на Полтавщині. Ворог вдарив по багатоквартирному будинку. Окупанти завдали ракетного удару вчора увечері по двоповерховому багатоквартирному будинку, де проживали близько 30 людей. На жаль, 1 людина загинула ще 12 постраждали. Серед них – 2 дитини".

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Фото ДСНС

Деталі: Він повідомив, що підрозділи ДСНС врятували 2 людини, а психологи Нацполіції та ДСНС надали допомогу близько 20 жителям.

Фото ДСНС

За словами Клименка, окрім цього, через ракетний удар пошкоджені два триповерхові будинки, один чотириповерховий та близько десятка автомобілів.

Рятувальна операція тривала понад 3 години.

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