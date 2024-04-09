Ексочільницю Медсил Остащенко списали з армії за рішенням ВЛК
Попередня очільниця Медичних сил ЗСУ генерал-майор Тетяна Остащенко звільнилася з військової служби за станом здоров’я та була знята з військового обліку.
Джерело: відповідь Управління преси та інформації Міністерства оборони на запит УП
Дослівно пресслужба: "Наказом міністра оборони від 10 лютого 2024 року генерал-майора медичної служби Тетяну Остащенко звільнено з військової служби у відставку за станом здоров’я. Підставою для звільнення стало видане військово-лікарською комісією свідоцтво про хворобу Тетяни Остащенко із висновком про її непридатність до військової служби із виключенням з військового обліку".
Деталі: Як свідчить дата звільнення, Остащенко пішла з армії через два місяці після її відставки з посади командувачки Медсил.
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Передісторія:
- У листопаді 2023 року президент Володимир Зеленський звільнив Тетяну Остащенко з посади командувача Медичних сил Збройних Сил України і призначив на цю посаду начальника військового госпіталя у Києві Анатолія Казмірчука.
- Перед тим "Українська правда" писала, що міністр оборони Рустем Умєров готує подання на звільнення командувача Медичних сил ЗСУ Тетяни Остащенко, командувача Оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександра Тарнавського та командувача Об'єднаних сил Збройних сил України Сергія Наєва.
- На звільненні Остащенко наполягали парамедики та волонтери, які займаються медичним забезпеченням Сил оборони.