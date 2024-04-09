Ексочільницю Медсил Остащенко списали з армії за рішенням ВЛК

Попередня очільниця Медичних сил ЗСУ генерал-майор Тетяна Остащенко звільнилася з військової служби за станом здоров’я та була знята з військового обліку.

Джерело: відповідь Управління преси та інформації Міністерства оборони на запит УП

Дослівно пресслужба: "Наказом міністра оборони від 10 лютого 2024 року генерал-майора медичної служби Тетяну Остащенко звільнено з військової служби у відставку за станом здоров’я. Підставою для звільнення стало видане військово-лікарською комісією свідоцтво про хворобу Тетяни Остащенко із висновком про її непридатність до військової служби із виключенням з військового обліку".

Реклама:

Деталі: Як свідчить дата звільнення, Остащенко пішла з армії через два місяці після її відставки з посади командувачки Медсил.

Читайте також: "Ми не можемо допомагати росіянам вбивати наших людей". Які проблеми фронту проходять повз командування Медсил

Китайські аптечки для ЗСУ: як чиновники влаштували бізнес на життях військових

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія: