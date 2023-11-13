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У Міноборони подумують над звільненням трьох командувачів – джерела

"Українська правда"Понеділок, 13 листопада 2023, 18:09
У Міноборони подумують над звільненням трьох командувачів – джерела
колаж УП

У Міністерстві оборони України розглядають можливість звільнення трьох командувачів ЗСУ.

Джерело: співрозмовники "Української правди" у військово-політичному керівництві

Деталі: За даними джерел УП, міністр оборони Рустем Умєров готує подання на звільнення командувача Медичних сил ЗСУ Тетяни Остащенко, командувача Оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександра Тарнавського та командувача Об'єднаних сил Збройних сил України Сергія Наєва.

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Як відомо, на звільненні Остащенко наполягали парамедики та волонтери, які займаються медичним забезпеченням Сил оборони.

Про причини ймовірного звільнення Тарнавського, який очолює один із напрямків українського контрнаступу, не повідомляється.

Підстав для звільнення Наєва джерела також не уточнюють. Водночас, за даними УП, він може стати одним із головних фігурантів справи, яка стосується оборони Херсонщини в 2022 році.

ВІДЕО ДНЯ

"Українська правда" звернулася щодо питання ймовірних звільнень командувачів до Офісу президента. Прессекретар Зеленського Сергій Нікіфоров відповів, що в разі ухвалення такого рішення про це буде у відповідний спосіб повідомлено на офіційному сайті глави держави.

Водночас один із співрозмовників УП зазначає, що питання відставок цих людей розглядається вже кілька місяців.

Теми: МіноборониЗбройні силивійна
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