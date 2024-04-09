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Офісу генпрокурора відомо про 54 українських військовополонених, страчених окупантами

Валентина РоманенкоВівторок, 9 квітня 2024, 11:51
Офісу генпрокурора відомо про 54 українських військовополонених, страчених окупантами
ілюстрація ОГП

Офіс генерального прокурора має 27 кримінальних проваджень за фактами страти окупантами українських військовополонених, йдеться про вбивство 54 захисників.

Джерело: керівник Департаменту протидії злочинам, вчиненим в умовах збройного конфлікту Юрій Бєлоусов в ефірі "Суспільного", цитує пресслужба ОГП

Деталі: Коментуючи відео, опубліковане в соцмережах 7 квітня, представник ОГП зазначив, що попередньо підтверджено: злочин відбувся біля Кринок на Херсонщині, але деталі ще перевіряються.

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Бєлоусов закликав пам’ятати про близьких і не озвучувати передчасно імена загиблих.

Пряма мова: "По цьому факту і попередніх ми відпрацьовуємо також командування, яке несе відповідальність за такі дії. Йдеться не лише про командирів підрозділів, а й про найвище військово-політичне керівництво. Тому що це – не поодинокий випадок, а свідчення політики РФ".

Деталі: За даними Офісу генпрокурора, випадки страт українських військовополонених фіксуються з березня 2022 року. Суд вже виніс вирок першому російському військовому за страту захисника на Чернігівщині. Розслідування ускладнює той факт, що у прокурорів та слідчих зазвичай немає доступу до місця злочину або можливості оглянути тіло.

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Але, запевнив Бєлоусов, ця робота ведеться. Україна має унікальний досвід документування злочинів, навіть не маючи доступу до територі.

ОГП працює з Міжнародним кримінальним судом, Моніторинговою місією ООН, розвідувальними органами і неурядовими організаціями, які також збирають інформацію.

Теми: полоненівійнаОфіс генпрокурора
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