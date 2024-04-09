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Вбивство підлітка у Києві: службовець УДО був п'яний, провини не визнає – ДБР

Валентина РоманенкоВівторок, 9 квітня 2024, 13:27
Вбивство підлітка у Києві: службовець УДО був п'яний, провини не визнає – ДБР
фото прокуратури

Відсторонений військовослужбовець УДО, звинувачений у вбивстві підлітка у Києві, не визнає своєї провини, експертиза показала, що на момент злочину він був напідпитку.

Джерело: радниця з комунікацій Державного бюро розслідувань Тетяна Сапьян в ефірі національного телемарафону

Пряма мова: "На фоні цього інциденту соцмережами почала ширитися дезінформація, що нібито це колишній працівник ДБР. Наголошую, що це не відповідає дійсності. Це – військовослужбовець, водій Управління державної охорони, який наразі відсторонений від виконання службових обов’язків.

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Йому оголошено підозру в умисному вбивстві. Він наразі перебуває в СІЗО, незабаром йому буде обрано запобіжний захід (слідчі клопочуть про утримання під вартою без права застави)".

Деталі: Сапьян додала, що Управління державної охорони та його керівництво максимально сприяють слідству.

Радниця уточнила, що на момент скоєння злочину військовослужбовець не був при виконанні службових обов’язків.

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За результатами експертизи, підозрюваний був напідпитку (1,2 проміле алкоголю в крові).

Затриманий наразі не визнає своєї провини. Він послався на 63 статтю Конституції України, згідно з якою особа не несе відповідальності за відмову давати показання або пояснення щодо себе.

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Теми: вбивствоКиївУДОДБР
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