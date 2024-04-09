До чотирьох зросла кількість постраждалих від російського удару по Харкову
Вівторок, 9 квітня 2024, 19:32
Кількість постраждалих від російського удару по виробництву в центрі Харкова зросла до чотирьох.
Джерело: міський голова Ігор Терехов
Пряма мова: "До чотирьох зросла кількість постраждалих від російського бомбардування цивільного виробництва. Двоє з них шпиталізовані, двоє відмовилися.
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Пошуково-рятувальна операція на місці "прильоту" триває".
Що передувало:
9 квітня російські війська двічі влучили по центру Харкова.
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