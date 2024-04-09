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До чотирьох зросла кількість постраждалих від російського удару по Харкову

Тетяна ОлійникВівторок, 9 квітня 2024, 19:32
До чотирьох зросла кількість постраждалих від російського удару по Харкову
Ілюстративне фото - Getty Images

Кількість постраждалих від російського удару по виробництву в центрі Харкова зросла до чотирьох.

Джерело: міський голова Ігор Терехов

Пряма мова: "До чотирьох зросла кількість постраждалих від російського бомбардування цивільного виробництва. Двоє з них шпиталізовані, двоє відмовилися.

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Пошуково-рятувальна операція на місці "прильоту" триває".

Що передувало: 

9 квітня російські війська двічі влучили по центру Харкова.

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Теми: Харківвійна
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