До чотирьох зросла кількість постраждалих від російського удару по Харкову

Кількість постраждалих від російського удару по виробництву в центрі Харкова зросла до чотирьох.

Джерело: міський голова Ігор Терехов

Пряма мова: "До чотирьох зросла кількість постраждалих від російського бомбардування цивільного виробництва. Двоє з них шпиталізовані, двоє відмовилися.

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Пошуково-рятувальна операція на місці "прильоту" триває".

Що передувало:

9 квітня російські війська двічі влучили по центру Харкова.