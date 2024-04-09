Профільний комітет Європарламенту підтримав нові умови пільгової торгівлі з Україною

Комітет із питань міжнародної торгівлі Європейського парламенту на засіданні 9 квітня схвалив продовження на один рік дії угоди про безмитну торгівлю продуктами харчування з Україною з додатковими обмеженнями.

Джерело: "Європейська правда"

Деталі: За продовження пільгового режиму торгівлі України з ЄС із урахуванням запобіжників для сільськогосподарських товарів проголосували 26 членів профільного комітету Європарламенту, проти висловились вісім.

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Погоджена напередодні домовленість передбачає, що призупинення дії ввізних мит та квот на український експорт до ЄС буде продовжене до 5 червня 2025 року. Водночас вона містить два захисні механізми для захисту ринку Євросоюзу.

Перший механізм – це посилена версія вже наявних обмежень, яка застосовуватиметься на основі регулярного моніторингу Європейської комісії.

Другий, новий механізм зобов'яже Єврокомісію знову запровадити тарифні квоти на імпорт з України м'яса птиці, яєць, цукру, а також вівса, кукурудзи, круп та меду, якщо він перевищить середньоарифметичне значення обсягів, імпортованих у другому півріччі 2021, 2022 та 2023 років.

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Дія цього механізму запускається автоматично через 14 днів після виявленого перевищення обсягу експорту, а не 21, як передбачалось раніше. Крім того, він тепер враховує дані про імпорт за довоєнний 2021 рік, а не лише 2022-ий і 2023-ий.

Європейський парламент має остаточно затвердити угоду на пленарному засіданні 24 квітня – останньому для цієї каденції. Потім формальну згоду має надати Рада ЄС. Угода набуде чинності 6 червня 2024 року терміном на один рік.

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