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ЗМІ: У травні Сі Цзіньпін відвідає Францію і Сербію, а тоді поїде до Орбана

Христина Бондарєва, Олександр ШумілінВівторок, 9 квітня 2024, 20:54
ЗМІ: У травні Сі Цзіньпін відвідає Францію і Сербію, а тоді поїде до Орбана
Фото: Getty Images

На початку травня лідер Китаю Сі Цзіньпін відвідає кілька європейських країн – за даними джерел, після Франції та Сербії він приїде до Угорщини.

Джерело: "Європейська правда" із посиланням на "Радіо Свобода"  

Деталі: Два незалежних джерела підтвердили візит глави Китаю до Будапешта. 

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Очікують, що у рамках свого європейського турне Сі Цзіньпін прибуде до Франції на два дні 5 травня, а потім відвідає Белград. 

За інформацією джерел, лідер КНР прибуде до Будапешта після Белграда.

Сі Цзіньпін відвідував Угорщину з чотириденним офіційним візитом у жовтні 2009 року. Тоді у рамках його візиту було підписано п’ятнадцять двосторонніх угод.

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Востаннє Сі Цзіньпін зустрічався з Віктором Орбаном у жовтні минулого року в Пекіні на третьому міжнародному форумі ініціативи "Один пояс, один шлях".

Глава КНР назвав прем'єр-міністра Угорщини своїм давнім другом і нагадав йому, що у 2024 році буде 75-річчя дипломатичних контактів між Китаєм та Угорщиною.

За його словами, відзначення цього ювілею могло б вивести китайсько-угорське співробітництво на новий рівень.

Поїздка лідера Китаю до Європи стане його першим візитом на континент з часів пандемії коронавірусу.

Теми: КитайСі ЦзіньпінФранція
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