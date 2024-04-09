ОСУВ "Хортиця": Росіян немає в Часовому Ярі та на околицях міста

Будинок у Часовому Ярі у квітні 2023 року. Фото - Yuliia Ovsiannikova / Ukrinform/Future Publishing via Getty Images

Речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Назар Волошин повідомив, що ситуація в Часовому Ярі контролюється підрозділами ЗСУ, росіян у місті та на околицях немає.

Джерело: Волошин в етері телемарафону

Пряма мова: "Ситуація контрольована підрозділами ЗСУ наразі. Противника ні в місті, ні на околицях немає. Проте ворог і сьогодні, і вчора використовував перевагу в повітрі у ракетах, артилерійських боєприпасах великих калібрів, і він намагається досягти своєї мети – виходу на межі Донецької області.

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Тактика незмінна – велика кількість піхоти і штурмові дії. Зокрема, штурмові групи заїжджають на бойових машинах піхоти, атакують і за підтримки артилерії, і авіації".

Деталі: За його словами, російські війська час від часу стягують у цей район велику кількість артилерії, попри "широкомасштабну контрбатарейну боротьбу" Сил оборони.

Пряма мова: "Росіяни максимально залучають у великій кількості тактичну авіацію, яка закидає КАБами. Більша частина з яких припадає на Часів Яр, руйнуючи інфраструктуру, руйнуючи все, що є на їхньому шляху.

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Ворог намагається підвести максимально підвести своїх воїнів до лінії зіткнення, щоб вони перейшли до штурмів, але українські захисники роблять усе можливе й неможливе, відбиваючи ці штурми".