В Одесі під час нічної атаки балістикою загинуло троє людей

У ніч на середу в Одесі через ракетну атаку росіян загинуло троє людей, ще троє були поранені.

Джерело: голова Одеської ОВА Олег Кіпер у Telegram

Деталі: За його словами, ворог атакував Одесу балістичними ракетами.

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Внаслідок атаки загинуло троє людей, ще троє поранені.

Постраждалим надається вся необхідна медична допомога.

Є пошкодження цивільної інфраструктури.

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Доповнено о 3.15: Мер Одеси Геннадій Труханов повідомив, що в результаті нічної атаки ворога постраждали житлові будинки. Вибито вікна та двері.

За його словами, зранку на місці розпочне роботу оперативний штаб районної адміністрації.

Пряма мова Труханова: "Дорогі одесити! Ви бачите, що у ворога розпочались "сакральні дати". Другий день поспіль він запускає по нас балістику. Я вас дуже прошу максимально швидко реагувати на сигнали повітряної тривоги та оперативно рухатись у безпечні місця. Це дуже важливо для збереження вашого життя і здоров’я".

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