В Одесі під час нічної атаки балістикою загинуло троє людей
У ніч на середу в Одесі через ракетну атаку росіян загинуло троє людей, ще троє були поранені.
Джерело: голова Одеської ОВА Олег Кіпер у Telegram
Деталі: За його словами, ворог атакував Одесу балістичними ракетами.
Внаслідок атаки загинуло троє людей, ще троє поранені.
Постраждалим надається вся необхідна медична допомога.
Є пошкодження цивільної інфраструктури.
Доповнено о 3.15: Мер Одеси Геннадій Труханов повідомив, що в результаті нічної атаки ворога постраждали житлові будинки. Вибито вікна та двері.
За його словами, зранку на місці розпочне роботу оперативний штаб районної адміністрації.
Пряма мова Труханова: "Дорогі одесити! Ви бачите, що у ворога розпочались "сакральні дати". Другий день поспіль він запускає по нас балістику. Я вас дуже прошу максимально швидко реагувати на сигнали повітряної тривоги та оперативно рухатись у безпечні місця. Це дуже важливо для збереження вашого життя і здоров’я".
Нагадаємо:
- Близько опівночі військові попередили про загрозу застосування балістичного озброєння з півдня. Жителів Одеси закликали терміново пройти в укриття.
- О 23:48 повідомили про повторне застосування балістичного озброєння. В місті пролунало кілька вибухів.
- Місцеве одеське видання написало, що над містом збили розвідувальні дрони.