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В Одесі під час нічної атаки балістикою загинуло троє людей

Олена ІвашківСереда, 1 травня 2024, 01:17
В Одесі під час нічної атаки балістикою загинуло троє людей
фото ілюстраційне: ДСНС

У ніч на середу в Одесі через ракетну атаку росіян загинуло троє людей, ще троє були поранені.

Джерело: голова Одеської ОВА Олег Кіпер у Telegram

Деталі: За його словами, ворог атакував Одесу балістичними ракетами.

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Внаслідок атаки загинуло троє людей, ще троє поранені. 

Постраждалим надається вся необхідна медична допомога. 

Є пошкодження цивільної інфраструктури.

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Доповнено о 3.15: Мер Одеси Геннадій Труханов повідомив, що в результаті нічної атаки ворога постраждали житлові будинки. Вибито вікна та двері. 

За його словами, зранку на місці розпочне роботу оперативний штаб районної адміністрації.

Пряма мова Труханова: "Дорогі одесити! Ви бачите, що у ворога розпочались "сакральні дати". Другий день поспіль він запускає по нас балістику. Я вас дуже прошу максимально швидко реагувати на сигнали повітряної тривоги та оперативно рухатись у безпечні місця. Це дуже важливо для збереження вашого життя і здоров’я".

Нагадаємо: 

  • Близько опівночі військові попередили про загрозу застосування балістичного озброєння з півдня. Жителів Одеси закликали терміново пройти в укриття.
  • О 23:48 повідомили про повторне застосування балістичного озброєння. В місті пролунало кілька вибухів. 
  • Місцеве одеське видання написало, що над містом збили розвідувальні дрони.

Теми: Одесавійнаракетний удар
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