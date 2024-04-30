На півдні України повітряна тривога, в Одесі було чутно вибухи

Ввечері 30 квітня в південних областях України оголосили повітряну тривогу пов'язану з балістичною загрозою.

Джерело: Повітряні сили в Telegram, "Суспільне", "Думская"

Деталі: О 23:26 військові попередили про загрозу застосування балістичного озброєння з півдня. Жителів Одеси закликали терміново пройти в укриття.

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О 23:48 повідомили про повторне застосування балістичного озброєння.

Кореспонденти "Суспільного" повідомили, що в місті пролунало кілька вибухів.

Місцеве одеське видання написало, що над містом збили розвідувальні дрони.

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Окрім цього є інформація, що вибиті вікна на залізничному вокзалі Одеси.

00.17 пролунав відбій повітряної тривоги.