На півдні України повітряна тривога, в Одесі було чутно вибухи
Вівторок, 30 квітня 2024, 23:54
Ввечері 30 квітня в південних областях України оголосили повітряну тривогу пов'язану з балістичною загрозою.
Джерело: Повітряні сили в Telegram, "Суспільне", "Думская"
Деталі: О 23:26 військові попередили про загрозу застосування балістичного озброєння з півдня. Жителів Одеси закликали терміново пройти в укриття.
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О 23:48 повідомили про повторне застосування балістичного озброєння.
Кореспонденти "Суспільного" повідомили, що в місті пролунало кілька вибухів.
Місцеве одеське видання написало, що над містом збили розвідувальні дрони.
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Окрім цього є інформація, що вибиті вікна на залізничному вокзалі Одеси.
00.17 пролунав відбій повітряної тривоги.