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На півдні України повітряна тривога, в Одесі було чутно вибухи

Тетяна Олійник, Олена ІвашківВівторок, 30 квітня 2024, 23:54
На півдні України повітряна тривога, в Одесі було чутно вибухи
Мапа повітряних тривог - alerts.in.ua

Ввечері 30 квітня в південних областях України оголосили повітряну тривогу пов'язану з балістичною загрозою. 

Джерело: Повітряні сили в Telegram, "Суспільне", "Думская"

Деталі: О 23:26 військові попередили про загрозу застосування балістичного озброєння з півдня. Жителів Одеси закликали терміново пройти в укриття.

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О 23:48 повідомили про повторне застосування балістичного озброєння. 

Кореспонденти "Суспільного" повідомили, що в місті пролунало кілька вибухів. 

Місцеве одеське видання написало, що над містом збили розвідувальні дрони. 

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Окрім цього є інформація, що вибиті вікна на залізничному вокзалі Одеси.

00.17 пролунав відбій повітряної тривоги.

Теми: повітряна тривога
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