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Протест у Грузії: Спецназ відступив, демонстранти повернулися до будівлі Парламенту

Олена ІвашківСереда, 1 травня 2024, 04:57
Протест у Грузії: Спецназ відступив, демонстранти повернулися до будівлі Парламенту
Спецназ під час протестів у Грузії, фото: Getty Images

У ніч на середу під час масових протестів проти закону про "іноагентів" у Тбілісі спецназ відступив від демонстрантів. 

Джерело: "Эхо Кавказа"

Деталі: Протестувальники змогли повернутись до будівлі парламенту.

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Обговорення законопроєкту про "іноагентів" продовжиться в законодавчому органі о 12:00 за тбіліським часом.

Нагадаємо:

  • У ніч на середу у Тбілісі поліція застосувала сльозогінний газ, водомети та гумові кулі щодо людей, які протестують проти законопроєкту про "іноагентів". Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі звернулася до міністра внутрішніх справ Вахтанга Гомелаурі із закликом припинити розгін мирної демонстрації.
  • Акція проти другої спроби партії влади "Грузинська мрія" ухвалити законопроєкт про "іноагентів" відбувається у Тбілісі 16-ий день поспіль. У руках присутніх – прапори Грузії та Євросоюзу, а також плакати з гаслами, що критикують владу й натякають на її зв'язки з Росією.
  • юридичний комітет парламенту Грузії підтримав законопроєкт у другому читанні 29 квітня. Його обговорення на пленарній сесії парламенту Грузії може тривати ще кілька днів.
  • У понеділок у ЄС вкотре попередили Грузію, що ухвалення закону про "іноагентів" матиме наслідки для процесу її інтеграції до Європейського Союзу. А американські конгресмени Джеррі Конноллі і Остін Скотт заявили, що законопроєкт подібний до "путінського антидемократичного інструменту".

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Теми: Грузія
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