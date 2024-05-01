Росіяни тиснуть на Авдіївському та Бахмутському напрямках, за добу тут було 66 боєзіткнень − Генштаб

Протягом минулої доби на фронті відбулося 122 бойових зіткнення, найгарячіше було на Авдіївському, Бахмутському та Лиманському напрямках.

Джерело: зведення Генштабу ЗСУ станом на ранок 1 травня у Facebook

Дослівно Генштаб: "Загалом ворог завдав 8 ракетних та 61 авіаційний удар, здійснив 129 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах".

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Деталі: Протягом минулої доби авіаційних ударів зазнали населені пункти Водолаги, Ямне Сумської області; Веселе, Харків, Вовчанськ, Синьківка, Петропавлівка, Подоли Харківської області; Серебрянське лісництво, Білогорівка Луганської області; Ямполівка, Сіверськ, Верхньокам’янське, Часів Яр, Новобахмутівка, Прогрес, Нетайлове, Желанне Перше, Невельське, Євгенівка, Парасковіївка, Костянтинівка, Водяне, Урожайне, Старомайорське, Сторожеве, Велика Новосілка, Новий Комар Донецької області; Мала Токмачка Запорізької області; Миколаївка, Тягинка, Янтарне Херсонської області.

З артилерії окупанти обстрілювали понад 120 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.

На Куп’янському напрямку українські воїни відбили 6 атак в районах населених пунктів Берестове, східніше Копанки Харківської області; Стельмахівка Луганської області.

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На Лиманському напрямку відбили 21 атаку, здійснену росіянами в районах Новоєгорівки, Греківки, Макіївки, Невського та Серебрянського лісництва на Луганщині та Тернів Донецької області.

На Бахмутському напрямку Сили оборони відбито 33 атаки в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області; Верхньокам’янське, Роздолівка, Спірне, Новий, Кліщіївка, Андріївка, та Часів Яр Донецької області.

На Авдіївському напрямку захисники відбили 33 атаки в районах населених пунктів Архангельське, Керамік, Сокіл, Уманське, Семенівка, Яснобродівка та Нетайлове Донецької області.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати окупантів в районах населених пунктів Георгіївка, Парасковіївка та Урожайне Донецької області, де росіяни 18 разів намагалися прорвати оборону українських військ.

На Оріхівському напрямку росіяни 5 разів атакували позиції захисників в районах Старомайорського Донецької області; Роботиного та південно-західніше Білогір’я Запорізької області.

На Херсонському напрямку росіяни не відмовляються від наміру вибити українські підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра − за минулу добу здійснили 2 безуспішні атаки.

Водночас авіація Сил оборони протягом минулої доби завдала ударів по 12 районах зосередження особового складу окупантів. Також вночі сили протиповітряної оборони України знищили 2 розвідувальних БпЛА загарбників.

Підрозділи ракетних військ завдали ураження по 1 району зосередження особового складу та 1 зенітно-ракетному комплексу росіян.