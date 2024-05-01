СБУ прийшла з обшуками до митрополита УПЦ МП Луки – джерело

Служба безпеки України проводить обшуки в митрополита УПЦ МП Запорізького та Мелітопольського Луки, в миру - Андрій Коваленко.

Джерело: співрозмовник "Української правди" в спецслужбі

Деталі: Слідчі дії відбуваються зранку 1 травня в Запоріжжі.

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Подробиці в СБУ обіцяють згодом.

Довідково: За даними руху "Чесно", митрополита Луку було зафіксовано в поширенні проросійської пропаганди та виправдовуванні збройної агресії РФ проти України.

У 2023 році Коваленко заявив, що масштаби гонінь часів Сталіна-Хрущова на Церкву були мізерно малі порівняно з тим, що відбувається зараз в Україні.

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У 2022 році він заявляв, що українці заслужили російські бомбардування, оскільки вони терплять гей-паради в Києві.