СБУ прийшла з обшуками до митрополита УПЦ МП Луки – джерело
Середа, 1 травня 2024, 09:03
Служба безпеки України проводить обшуки в митрополита УПЦ МП Запорізького та Мелітопольського Луки, в миру - Андрій Коваленко.
Джерело: співрозмовник "Української правди" в спецслужбі
Деталі: Слідчі дії відбуваються зранку 1 травня в Запоріжжі.
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Подробиці в СБУ обіцяють згодом.
Довідково: За даними руху "Чесно", митрополита Луку було зафіксовано в поширенні проросійської пропаганди та виправдовуванні збройної агресії РФ проти України.
У 2023 році Коваленко заявив, що масштаби гонінь часів Сталіна-Хрущова на Церкву були мізерно малі порівняно з тим, що відбувається зараз в Україні.
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У 2022 році він заявляв, що українці заслужили російські бомбардування, оскільки вони терплять гей-паради в Києві.