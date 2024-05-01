НПЗ у Рязані та Воронезькій області атакували дрони ГУР – джерело

Рязанський нафтопереробний завод у Росії в ніч на 1 травня уразили безпілотники Головного управління розвідки Міноборони, спецоперацією ГУР була і атака на НПЗ у Воронезькій області РФ.

Джерело: співрозмовник "Української правди" в ГУР

Пряма мова джерела: "Військову ціль у Рязані уражено. Є значні пошкодження, було яскраво".

Реклама:

Деталі: За словами джерела, наслідки атаки у Воронезькій області РФ уточнюються, але відомо, що БПЛА влучили у АТ "Воронєжнєфтєпродукт".

В ГУР МОУ зазвичай офіційно не підтверджують і не спростовують спецоперації розвідки. Водночас у відомстві наголошують, що нафтопереробні заводи, які живлять російський військово-промисловий комплекс, є законною військовою ціллю України, яка 11 рік простистоїть збройній агресії РФ.

Що передувало: За даними російської влади, в ніч на середу 1 травня 2024 року безпілотники атакували Рязанську та Воронезьку області Росії. На Рязанському нафтопереробному заводі виникла пожежа.

ВІДЕО ДНЯ

Довідково: Рязанський нафтопереробний завод і "Воронєжнєфтєпродукт" перебувають під контролем НК "Роснєфть".