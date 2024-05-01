На Великдень у Києві посилять заходи безпеки: загрозу ракетних атак ніхто не знімає

У Києві під час Великодня 5 травня задля безпеки громадян та підтримання правопорядку підсилять заходи безпеки – Нацполіція та муніципальна охорона патрулюватимуть місця проведення богослужінь, храми, собори, Києво-Печерську Лавру, комендантська година не зміниться.

Джерело: пресслужба КМВА

Дослівно: "Біля церков чергуватимуть правоохоронці, які у разу повітряної тривоги допомагатимуть евакуації вірян та священнослужителів до найближчих укриттів".

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Деталі: Повідомляється, що також працюватимуть спеціальні тимчасові моніторингові центри, які оперативно відслідковуватимуть ситуацію в Києві задля запобігання правопорушень.

Комендантська година на Великдень діятиме без змін – з 00:00 до 05:00.

Влада Києва закликала киян та гостей столиці за можливості подивіться богослужіння онлайн задля безпеки.

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"Не забувайте - в країні триває війна. У нашого ворога немає нічого святого! Навіть в такі світлі дні святкування Воскресіння Господнього від агресора можна очікувати лише заподіяння зла! Загрозу провокацій чи ракетних обстрілів у цей день ніхто не знімає!" – наголосили в КМВА.

Що було раніше: Перед цим начальник департаменту превентивної діяльності Національної поліції Максим Ахрамєєв повідомив, що на Великдень в Україні за порядком слідкуватиме понад 23 тисячі правоохоронців. За його словами, також буде збільшена кількість слідчо-оперативних груп для швидкого реагування та документування протиправних дій.