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Поліція: Понад 23 тисячі правоохоронців будуть слідкувати за порядком на Великдень

Тетяна ОлійникВівторок, 30 квітня 2024, 23:03
Поліція: Понад 23 тисячі правоохоронців будуть слідкувати за порядком на Великдень
Фото: Facebook/Поліція Івано-Франківської області

На Великдень в Україні діятиме комендантська година, за порядком слідкуватиме понад 23 тисячі правоохоронців.

Джерело: начальник департаменту превентивної діяльності Національної поліції Максим Ахрамєєв в етері телемарафону

Пряма мова: "Ми плануємо забезпечити безпеку біля культових споруд…Нічого не змінюється – наскільки мені відомо графік комендантської години не змінюється. У нас діє воєнний стан. Будемо перевіряти.

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Зрозуміло, десь будемо ставитися з порозумінням, буде роз'яснювати, проводити профілактичні бесіди. Але в цілому я сподіваюсь на свідомість громадян, аби вони не створювали додаткову роботу для поліції".

Деталі: Він додав, що крім цього, буде збільшена кількість слідчо-оперативних груп для швидкого реагування та документування протиправних дій.

Начальник Департаменту превентивної діяльності Нацполіції також поінформував, що у Великодню ніч графік комендантської години не зміниться і триватиме з 0:00 до 5:00 ранку.

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Теми: поліціясвяткування
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