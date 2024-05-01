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Росіяни атакували Харків КАБами: є приліт, пошкоджено приватні будинки

Станіслав ПогоріловСереда, 1 травня 2024, 10:39
Росіяни атакували Харків КАБами: є приліт, пошкоджено приватні будинки
Фото: мапа тривог

Поліція Харківської області повідомила про вибухи у Харкові, перед цим у місті була оголошена повітряна тривога, наразі відомо про приліт, пошкоджено десять приватних домогосподарств, без загиблих і поранених.

Джерело: поліція Харківщини, Повітряні сили, мер Харкова Ігор Терехов

Дослівно: "В Харкові чути вибухи. Не залишайте укриття до відбою сигналу "Повітряна тривога".

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Деталі: Повідомляється, що тактична авіація російських військ запустила керовані авіаційні бомби.

Оновлено. Мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що за попередньою інформацією, приліт стався у приватний будинок на околиці міста, щодо постраждалих та руйнувань інформація уточнюється.

Згодом Терехов уточнив, що при детальному огляді місця прильоту виявлено пошкодження десяти приватних домогосподарств. На даний момент - без загиблих та поранених.

ВІДЕО ДНЯ

Що було раніше: 30 квітня під час удару російських військ по Харкову одна людина загинула, дев'ятеро мешканців були поранені.

Теми: Харківвибухвійна
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