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Росіяни вдарили по Харкову: приліт по житловому району, один загиблий, дев'ятеро поранених

Станіслав ПогоріловВівторок, 30 квітня 2024, 14:02
Росіяни вдарили по Харкову: приліт по житловому району, один загиблий, дев'ятеро поранених
Фото: ДСНС Харківщини

Харків зранку 30 квітня знаходиться під ударом росіян, мер міста Ігор Терехов повідомив про два прильоти, одна людина загинула, дев'ятеро мешканців поранені.

Джерело: мер Харкова Ігор Терехов, Повітряні сили, голова Харківської ОВА Олег Синєгубов

Пряма мова Терехова: "У Харкові чутно вибухи - місто під ударом агресора. Будьте обережні".

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Деталі: Повітряні сили повідомили про загрозу балістичного озброєння, також небезпека пов’язана з запуском керованих авіаційних бомб.

Оновлено: Терехов повідомив про два прильоти по цивільних об’єктах у Київському та Холодногірському районах.

 

Пряма мова: "У Київському районі - знову, як і вчора, потрапляння у районі житлової забудови.  Щодо постраждалих та руйнувань - інформація уточнюється. Водночас, загроза повторних пусків КАБів по місту ще зберігається. Будьте обережні".

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За його словами, попередньо одна людина загинула та двоє було поранено у Холодногірському районі.

 

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що за попередньою інформацією, загинуло двоє людей, шестеро було поранено.

Пізніше Терехов повідомив, що за уточненою інформацією одна людина загинула, ще семеро були поранені.

Синєгубов повідомив, що кількість поранених збільшилась до дев’яти людей.

Пряма мова: "Дев'ять людей поранено та одна людина загинула внаслідок ворожого обстрілу авіабомбами Харкова. Загиблий — 24-річний цивільний чоловік, працював на підприємстві. Був на роботі, коли росіяни завдали авіаудару. Пішов із життя внаслідок уламкового поранення".

За його словами, серед дев'яти поранених до медичних установ госпіталізовано трьох жінок віком 28, 38, 40 та одного 42-річного чоловіка — усі з вибуховими травмами.

Також шістьом людям надана допомога на місці, у переважній більшості з них гостра реакція на стрес.

Очільник ОВА розповів, що перше влучання було зафіксовано в Київському районі на території гаражного кооперативу та адмінбудівлі неподалеку. Понад 40 гаражів розтрощені. Зайнялись 3 легкові автомобілі, пошкоджені ще 6. Другий удар здійснено по Холодногірському району, внаслідок чого пошкоджено дві цивільні будівлі.

Що було раніше: Російські війська увечері 29 квітня завдали ударів керованими авіабомбами по Харкову на Харківському району. Поранення отримала одна жінка.

Теми: Харківвибухжертви
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