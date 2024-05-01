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Окупанти вдарили по Харківщині: убили двох людей в авто

Ірина БалачукСереда, 1 травня 2024, 13:38
Окупанти вдарили по Харківщині: убили двох людей в авто
ФОТО З TELEGRAM СИНЄГУБОВА

Двоє людей загинули та шестеро дістали поранення у результаті російських ударів керованими авіабомбами по селищу Золочів на Харківщині.

Джерело: голова ОВА Олег Синєгубов у Telegram, ДСНС у Telegram 

Пряма мова Синєгубова: "О 10:00 росіяни завдали ударів КАБами по автомобілю та приватному будинку в селищі Золочів Богодухівського району. Внаслідок обстрілу загинули цивільний чоловік та жінка, які перебували в автівці". 

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фото ДСНс

Доповнено: Пізніше він додав, що станом на 13 годину стало відомо, що кількість постражалих зросла до 6. Серед них 11-річний хлопець.

Пряма мова голови ОВА: "Загинули чоловік 64 років та 38-річна жінка, обидва місцеві, перебували у автівці в районі влучання ворожого КАБу. 74-річна жінка та 77-річний цивільний чоловік були госпіталізовані до медичного закладу з вибуховими травмами. Їх стан оцінюється як середній". 

 
Фото з Telegram Синєгубова

Деталі: 35-річному пораненому чоловіку з легким станом надали допомогу амбулаторно. Також постраждали 50-річний чоловік, 41-річна жінка та 11-річний юнак. Усім надана необхідна меддопомога. 

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фото ДСНС

Росіяни під час цієї атаки знищили приватний будинок, пошкодили адміністративні приміщення, будівлю Ощадбанку, більше 20 автомобілів. 

 
фото ДСНС

За даними ДСНС, горіло 8 авто. Рятувальники оперативно загасили пожежі. 

Передісторія: 

  • Раніше поліція Харківської області повідомила про вибухи у Харкові, перед цим у місті була оголошена повітряна тривога, наразі відомо про приліт у приватний будинок.

Теми: Харківська областьвійнажертви
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