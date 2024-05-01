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Ще трьох дітей повернули з окупованої Херсонщини

Анастасія ПроцСереда, 1 травня 2024, 13:07
Ще трьох дітей повернули з окупованої Херсонщини
ІЛЮСТРАЦІЙНЕ ФОТО: GETTY IMAGES

На підконтрольну Україні територію вдалося повернути ще одну дівчинку та двох хлопчиків з тимчасово окупованої Херсонщини.

Джерело: Прокудін у Telegram

Пряма мова: "Це – 11–річна дівчинка, яка залишилася без нагляду дорослих і ризикувала опинитися в окупаційному сиротинці. Над її поверненням працювала організація "Save Ukraine", органи опіки та піклування, служби у справах дітей. Це було надскладне і термінове завдання".

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Деталі: Разом із дівчиною виїхали ще двоє хлопчиків 9-ти та 13-ти років. Їх на окупованій території доглядав старший повнолітній брат, який ризикував потрапити до армії РФ. 

За словами очільника Херсонської ОВА, наразі діти у безпеці. З ними працюють медики та психологи. Також Прокудін зазначив, що з початку 2024 року на підконтрольну Україні територію  вдалось повернути 66 дітей із Херсонської області.

Теми: Херсонська областьокупаціядіти
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