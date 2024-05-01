У Киргизстані вирішили скасувати ходу "Безсмертного полку" на 9 травня

У Киргизстані вирішили скасувати ходу "Безсмертного полку", яка щорічно відбувається 9 травня.

Джерело: Міністерство внутрішніх справ Киргизстану

Дослівно: "З метою забезпечення громадського порядку і безпеки вживає комплекс заходів, спрямованих на запобігання та виключення ризиків порушень правопорядку і вчинення злочинів у місцях масового скупчення людей.

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З огляду на наявні загрози громадській безпеці ухвалено рішення скасувати ходи "Безсмертного полку" в Киргизстані".

Деталі: Також у МВС додали, що правоохоронці вживають заходів для забезпечення громадського порядку і безпеки.

Раніше Міністерство оборони Киргизстану повідомляло, що 9 травня в Бішкеку також не буде військового параду на площі Ала-Тоо. Цього дня відбудеться тільки мітинг-реквієм на площі Перемоги.

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