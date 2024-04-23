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У Росії знову вирішили обійтися без ходи "Безсмертного полку" на 9 травня

Альона Мазуренко Вівторок, 23 квітня 2024, 12:44
У Росії знову вирішили обійтися без ходи Безсмертного полку на 9 травня
ПУТІН БРАВ УЧАСТЬ У ХОДІ "БЕЗСМЕРТНОГО ПОЛКУ", АРХІВНЕ ФОТО КРЕМЛЯ

Росіяни вирішили скасувати у 2024 році ходу "Безсмертний полк", яку вони традиційно влаштовують на 9 травня.

Джерело: прокремлівське видання "РИА Новости" 

Деталі: Про це заявила перший заступник голови Комітету Держдуми РФ з питань праці, соцполітики та у справах ветеранів Олена Цунаєва.

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За її словами, у "Безсмертного полку" у 2024 році можуть з'явитися нові форми. Зокрема, портрети ветеранів запропонували розмістити на громадському, особистому, службовому та річковому транспорті, а також на вуличних медіаекранах і навчальних закладах.

Минулого року ця хода також була скасована в низці регіонів Росії, зокрема в Москві та регіонах, що межують з Україною.

Нагадаємо: 

ВІДЕО ДНЯ
  • Ставленик Росії в окупованому Криму Сергій Аксьонов повідомив, що з міркувань безпеки на півострові 9 травня 2024 року не будуть проводити парад та пропагандистську ходу "Безсмертний полк".

Теми: Росія9 травнясвяткування
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