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Вечірній обстріл Нікополя: кількість постраждалих зросла до чотирьох

Євген КізіловСереда, 1 травня 2024, 15:41
Вечірній обстріл Нікополя: кількість постраждалих зросла до чотирьох
Будинок, пошкоджений внаслідок обстрілу росіян 30 квітня. Фото: Дніпропетровська ОВА

Внаслідок російського артобстрілу та удару дроном-камікадзе по Нікополю, які сталися 30 квітня ввечері на Дніпропетровщині, поранення дістали чотири людини.

Джерело: голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у соцмережах

Деталі: За його словами, ушпиталені 47-річний чоловік і 27-річна жінка. Вони – в стані середньої тяжкості. Також поранені чоловік 44 років та жінка – 43-х. Їм надали необхідну медичну допомогу і відпустили лікуватися вдома.

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Також були понівечені кілька відділень місцевої лікарні й "швидка". Пошкоджені школа і спортивний майданчик. Побиті 7 приватних будинків, 6 господарських споруд. Зачепило опори вуличного освітлення і лінії електропередач. Зайнялося авто. Пожежу рятувальники приборкали.

Що передувало: Про обстріл Нікополя стало відомо у середу вранці. Тоді Лисак повідомляв про одну поранену людину.

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Теми: обстрілДніпропетровська областьжертвивійна
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