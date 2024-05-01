В ГУР розповіли, скільки Росія має ракет "Циркон", "Онікс", "Калібр" та Х-69

Головне управління розвідки Міністерства оборони України назвало орієнтовні запаси в Росії ракет типу "Циркон", "Онікс", "Калібр" та Х-69, а також динамку їхнього виробництва.

Джерело: відповідь ГУР на запит видання "Армія Inform"

Деталі: Зокрема, станом на кінець квітня 2024 року, за оцінками розвідки, на озброєнні збройних сил Російської Федерації перебувають близько 40 одиниць гіперзвукових протикорабельних ракет 3М22 "Циркон". При цьому темпи виробництва цих ракет – до 10 одиниць на місяць.

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Крилатих ракет 3M55/3М55М "Онікс"/"Онікс-М" – 400 одиниць. Темпи виробництва – до 10 одиниць на місяць.

Крилатих ракет 3М-14 "Калібр" – 270 одиниць. Темпи виробництва – 30-40 одиниць на місяць.

Керованих авіаційних ракет Х-69 – 45 одиниць. Темпи виробництва – 1-3 одиниці на місяць.

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Що передувало: На початку квітня представник ГУР МОУ генерал-майор Вадим Скібіцький зазначав, що в Росії залишається близько 950 ракет оперативно-стратегічного та стратегічного рівня з дальністю понад 350 кілометрів.