Росіяни атакували Донеччину "Ураганами": 2 загиблих і 6 поранених

Російські війська вдарили ракетними системами "Ураган" по місту Гірник, що на Донеччині. Загинули чоловік і жінка, ще шестеро людей отримали поранення.

Джерело: голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін у соцмережах

Деталі: За його словами, обстріл стався у середу по обіді.

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Наразі відомо, що загинула 57-річна жінка і 64-річний чоловік. Пораненим надається медична допомога.

Філашкін зазначив, що це попередня інформація, і остаточні дані про кількість постраждалих та обсяги руйнувань з'являться згодом.

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Оновлено: Як пізніше повідомила прокуратура, під прицілом окупантів опинилась житлова забудова. Тіло загиблого чоловіка виявили у гаражі.

Шестеро поранених – це чоловіки віком від 46 до 77 років. Під час атаки вони зазнали тілесних ушкоджень різного ступеня тяжкості. Лікарі діагностували у них мінно-вибухові й черепно-мозкову травми, а також осколкові поранення і контузії.

Від потрапляння уламків та виниклих пожеж в населеному пункті пошкоджені житлові будинки й господарські споруди.

Прокурори почали досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни.

Що передувало: Російські військові вбили двох мирних мешканців у Донецькій області 30 квітня.