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Парламент Грузії підтримав у другому читанні скандальний закон про "іноагентів", попереду третє

Олег Павлюк, Євген КізіловСереда, 1 травня 2024, 19:20
Парламент Грузії підтримав у другому читанні скандальний закон про іноагентів, попереду третє
Парламент Грузії. фото: Georgian Travel Guide

Грузинський парламент 1 травня роголосував у другому читанні за законопроєкт "Про прозорість іноземного впливу", також відомий як закон про "іноагентів". Цей законопроєкт спровокував масові протести в країні та критику Заходу.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на "Эхо Кавказа"

Деталі: За законопроєкт у другому читанні, як і в першому, проголосували 83 депутати, переважно з провладної "Грузинської мрії", проти були 23 парламентарі.

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Перше читання документ пройшов 17 квітня.

Раніше прем'єр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе заявив, що голосування щодо законопроєкту в третьому, остаточному читанні відбудеться "через два тижні". Президентка країни Саломе Зурабішвілі пообіцяла накласти на документ вето, але в партії влади є достатньо голосів, щоб його подолати.

Багатотисячні протести проти законопроєкту, розгляд якого ініціювала "Грузинська мрія", тривають уже кілька тижнів. Під час останнього, в ніч проти 1 травня, поліція використала проти демонстрантів перцевий спрей, сльозогінний газ, водомети, до затриманих застосовували насильство.ї.

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Після цих подій Спеціальна слідча служба Грузії почала розслідування за фактом застосування надмірної сили щодо учасників мирного протесту.

У Європарламенті вже закликають забрати у Грузії статус кандидата на членство у ЄС у зв'язку з діями грузинської влади. 

Читайте також: Ілюзія євроінтеграції: чи вдасться грузинській владі розвернути зовнішній курс країни.

Теми: ГрузіяЗМІзаконодавство
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