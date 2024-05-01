Харківщина: Кількість поранених в Золочеві зросла до 13, в Липцях загинула жінка

Кількість поранених від російського авіаудару по Золочеву в Харківській області зросла до тринадцяти. Також росіяни обстріляли село Липці, загинула жінка.

Джерело: Харківська обласна прокуратура

Дослівно: "Кількість поранених (в Золочеві – УП) зросла до девʼяти людей: серед них шість цивільних чоловіків, двоє жінок та 11-річний хлопчик.

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Деталі: Також в прокуратурі повідомили, що російська армія 1 травня близько 16:10 обстріляла село Липці. Осколкові поранення отримала 78-річна жінка. Від отриманих травм вона померла.

За попередніми даними, окупанти били по будинку з міномета.

Оновлено о 21:26: Станом на 20:50, за даними прокуратури, кількість травмованих зросла до тринадцяти людей, серед яких: шість цивільних чоловіків, шість жінок та 11-річний хлопчик.

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Що передувало:

Двоє людей загинули у результаті російських ударів керованими авіабомбами по селищу Золочів на Харківщині.