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Харківщина: Кількість поранених в Золочеві зросла до 13, в Липцях загинула жінка

Тетяна ОлійникСереда, 1 травня 2024, 21:27
Харківщина: Кількість поранених в Золочеві зросла до 13, в Липцях загинула жінка
Наслідки російського удару по Золочеву 1 травня. Фото - Харківська обласна прокуратура

Кількість поранених від російського авіаудару по Золочеву в Харківській області зросла до тринадцяти. Також росіяни обстріляли село Липці, загинула жінка.

Джерело: Харківська обласна прокуратура

Дослівно: "Кількість поранених (в Золочеві – УП) зросла до девʼяти людей: серед них шість цивільних чоловіків, двоє жінок та 11-річний хлопчик.

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Деталі: Також в прокуратурі повідомили, що російська армія 1 травня близько 16:10  обстріляла село Липці. Осколкові поранення отримала 78-річна жінка. Від отриманих травм вона померла.

За попередніми даними, окупанти били по будинку з міномета.

Оновлено о 21:26: Станом на 20:50, за даними прокуратури, кількість травмованих зросла до тринадцяти людей, серед яких: шість цивільних чоловіків, шість жінок та 11-річний хлопчик.

ВІДЕО ДНЯ

Що передувало: 

Двоє людей загинули у результаті російських ударів керованими авіабомбами по селищу Золочів на Харківщині.

Теми: Харківська областьвійнаобстріл
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