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Україна готує 7 нових безпекових угод, зокрема з США - Зеленський

Олег Павлюк, Євген КізіловСереда, 1 травня 2024, 20:49
Україна готує 7 нових безпекових угод, зокрема з США - Зеленський
Міністр оборони США Ллойд Остін, президент України Володимир Зеленський, державний секретар США Ентоні Блінкен. Фото: Getty Images

Україна займається підготовкою угод про безпекову співпрацю ще із семи країнами, у тому числі із США.

Джерело: Зеленський у вечірньому зверненні 1 травня, повідомляє "Європейська правда"

Деталі: "Ми готуємо ще сім нових безпекових документів для нашої держави – двосторонніх безпекових угод, зокрема щодо безпекової угоди зі Сполученими Штатами", – оголосив президент.

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Він уточнив, що вже готові проєкти деяких безпекових угод, і висловив сподівання, що вони стануть підтримкою для України в найближчі роки, "на час до вступу в НАТО".

"Наповнюємо драфти угод більш сильними можливостями для України та для нашої спільної з партнерами безпеки. Зрозуміло, що особливий пріоритет – усьому, що дасть більше захисту від російського терору", – зазначив голова держави.

Наразі Україна підписала двосторонні безпекові угоди з дев'ятьма країнами, останньою з них стала Латвія. Також очікується підписання угоди з Норвегією.

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Переважна більшість українців вважає, що укладання двосторонніх угод у сфері безпеки допомагає Києву протистояти повномасштабній російській агресії.

Теми: СШАУкраїнавійна
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