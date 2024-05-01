На виставці "трофейної техніки НАТО" в Москві показали всюдихід із прапором нейтральної Австрії

На московській виставці "трофейної техніки", яку російські війська нібито захопили в Україні, помітили армійський всюдихід Pinzgauer типу M 712 T 6x6, на якому намальований прапор нейтральної Австрії.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на публікацію видання Heute

Деталі: Виставка на Поклонній горі в Москві демонструє нібито захоплену в Україні західну військову техніку, серед якої зокрема німецький танк Leopard 2, німецька бойова машина піхоти Marder та американський Bradley.

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На виставці також представлена велика колекція колісних транспортних засобів, серед них – Pinzgauer типу M 712 T 6x6, причому з прапором Австрії.

Ці машини використовувались у санітарних цілях не лише австрійською, а й швейцарською армією з 1972 по 2008 роки й уже зняті з виробництва. З фото, як вказує Heute, можна виснувати, що в Москві виставили всюдихід, який використовували саме у Швейцарії.

Хоча питання того, як саме Pinzgauer потрапив в Україну, відкрите – позаяк про його надання українським військам раніше офіційно не повідомлялось, – виникає питання, чому на машині зображений прапор нейтральної Австрії.

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Австрія ніколи не передавала Києву зброю та не входить до НАТО. Heute пише, що виробник Pinzgauer – австрійська Steyr-Puch, а прапори Австрії та Швейцарії обидва містять червоні та білі кольори, через що "росіяни згодом намалювали австрійський прапор на машині".

Раніше в Україні помічали швейцарські бронеавтомобілі Eagle 1, також повідомлялось про постачання патронів швейцарського виробництва в Україну.