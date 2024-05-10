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У Румунії назвали, скільки українських чоловіків втекли в цю країну від мобілізації

Христина Бондарєва, Альона Мазуренко П'ятниця, 10 травня 2024, 18:12
У Румунії назвали, скільки українських чоловіків втекли в цю країну від мобілізації
ПРАПОР РУМУНІЇ, ФОТО PIXABAY

Близько 11 тисяч українських чоловіків нелегально перетнули кордон із Румунією на півночі цієї країни, щоб уникнути мобілізації після початку повномасштабного російського вторгнення.

Джерело: публікація румунської служби "Радіо Свобода", де наводять дані від румунської прикордонної поліції "Європейська правда"

Деталі: Після нелегального перетину кордону чоловіки віком 18-60 років зазвичай просять захисту в румунських органів влади, сказав Флорін Коман, начальник прикордонної поліції Сігету-Мармацієй, північного міста поблизу кордону.

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За словами Комана, якого цитує Agerpress, 19 чоловіків загинули, намагаючись перетнути кордон: 11 потонули в річці Тиса, а решта загинули під час спроби перетнути Карпати без належного спорядження, у тому числі взимку.

Представник румунської прикордонної поліції також сказав, що після незначного зменшення кількості втікачів з України у 2023 році, з початку поточного року ця тенденція знову посилилася.

У період з січня по квітень 2024 року було зафіксовано 1218 випадків нелегального перетину державного кордону з України до Румунії, у яких, за словами Комана, були задіяні 2373 громадяни України.

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Теми: РумуніякордонмобілізаціяУкраїна
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