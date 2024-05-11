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Президент Чехії: Європа має встановити чіткі кордони для РФ

Андрій Синявський, Катерина ТищенкоСубота, 11 травня 2024, 19:00
Президент Чехії: Європа має встановити чіткі кордони для РФ
Петр Павел, фото Getty Images

Президент Чехії Петр Павел заявив, що Європа має встановити чіткі кордони для Росії, адже миру з РФ не можна досягнути шляхом прийняття її цілей. 

Джерело: Павел в інтерв'ю Die Presse, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ČTK.

Деталі: Павел вважває, що Європа перебуває на початку тривалої конфронтації з Росією, але вона не обов'язково буде військовою.

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За його словами, якщо країни Європи хочуть підтримувати власну безпеку та процвітання, вони повинні встановити чіткі кордони для Росії.

"Якщо ми цього не зробимо, це може призвести до значних ускладнень у майбутньому", – зазначив Павел, додавши, що миру з РФ не можна досягнути шляхом прийняття її цілей.

Він наголосив, що Москва хоче відновити імперську велич Радянського Союзу, включно з його сферою впливу, про що Росія говорить відкрито.

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"Ми повинні готуватися до того, що РФ не буде мирним партнером... Коли Росія діє проти наших інтересів, ми повинні протистояти їй. Тому що інакше наш спосіб життя і наші цінності опиняться під загрозою", – вказав президент, зауваживши, що підтримуючи Україну, європейці також підтримують власну безпеку.

На думку чеського лідера, все ще існує ймовірність того, що РФ побачить, що вона не може досягти військового успіху в Україні, що може призвести до дипломатичних переговорів замість "безглуздої трати ресурсів і людських життів".

Водночас він вважає малоймовірним, що Київ поверне собі всю свою територію в осяжному майбутньому. Павел також заявив, що ніхто не заперечує майбутнього членства України в НАТО, але Москві потрібно дати зрозуміти, що це не становитиме для неї жодної прямої загрози.

Коментуючи можливість обрання Дональда Трампа президентом Сполучених Штатів, президент сказав, що Європа довгий час поводилася по відношенню до США як "розпещена дитина", тому повинна бути готова до цього та взяти на себе більше відповідальності у сфері безпеки.

Що передувало: Раніше Павел повідомив, що перша партія снарядів, закуплених для України у рамках ініціативи Чехії, буде доставлена у червні.

В середині квітня прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала казав, що Чехія вже уклала контракти на постачання 180 тисяч артилерійських боєприпасів для України й наразі працює над контрактуванням ще 300 тисяч.

Згодом він заявив, що потенційно за рік для України таким чином можна закупити 1,5 млн артилерійських снарядів.

Між тим, чеський президент Павел не вважає, що держави Заходу втратили надію на перемогу України у війні.

Теми: ЧехіяРосіявійнаЄвропа
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